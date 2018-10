W czwartkowe popołudnie rozpoczęła się ostatnia runda tegorocznego Pucharu Świata FIM. Rajd Maroka otworzył 10-kilometrowy prolog. Rafał Sonik pokonał go z trzecim czasem, ustępując zwycięzcy, Aleksandrowi Maksimowowi o zaledwie 16 sekund. Drugi na mecie zameldował się Paweł Otwinowski.

Zanim zaczęliśmy się ścigać na prologu, dostaliśmy możliwość pokonania trasy pieszo. To była bardzo dobra rozgrzewka - 10 km dziarskim krokiem przemierzyliśmy w równe 100 minut. Trasa była dość śliska, co potwierdziło się dwie godziny później. Kiedy wchodziło się w zakręty na dohamowaniu, natychmiast wynosiła quada na zewnątrz, więc trzeba było bardzo uważać, żeby nie wypaść z trasy - relacjonował Rafał Sonik.

Co ciekawe, organizatorzy nie przewidzieli tradycyjnej przerwy pomiędzy startem ostatniego motocyklisty i pierwszego quadowca. Tym samym Rafał Sonik już po czterech kilometrach musiał wyprzedzać najwolniejsze jednoślady. W sumie minął ich na trasie cztery, tracąc jednak cenne sekundy do rywali w swojej klasie. Prolog, jak zawsze jest tylko rozgrzewką. Może dziś byłem odrobinę wolniejszy, ale czasem dobrze mieć rywali przed sobą i wywierać presję, więc cieszę się, że w piątek ruszę na trasę pierwszego etapu jako trzeci quadowiec - tłumaczył.

Aleksander Maksimow w Maroku nie musi już niczego udowadniać, ponieważ drugim stopniem podium w Argentynie zapewnił sobie Puchar Świata. Rafał Sonik, by wywalczyć srebro w klasyfikacji generalnej, do mety w Fezie musi dotrzeć przynajmniej trzeci. Paweł Otwinowski, który na prologu zanotował drugi czas, przyjechał do Afryki po naukę. Zawodnik z Kielc ma w planie debiut w najbliższym Rajdzie Dakar, więc potrzebuje poprawić swoje umiejętności nawigacyjne.

Rajdowa stawka będzie rywalizować w piątek na 167-kilometrowym odcinku specjalnym. Choć dystans jest krótszy niż na pozostałych oesach, zawodnicy będą mieli do pokonania aż 322 km drogi dojazdowej. Kolejne trzy dni spędzą w Erfudzie, ścigając się na pustyni wokół tego miasta.

Wyniki prologu:

1. Aleksander Maksimow (RUS) 10.14

2. Paweł Otwinowski (POL) +0.10

3. Rafał Sonik (POL) +0.16