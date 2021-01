43. edycja Rajdu Dakar rozpoczęła się dobrze dla Polaków. W prologu koło Dżuddy w Arabii Saudyjskiej trzecie miejsce zajął jadący quadem Kamil Wiśniewski. Czwarty wśród kierowców samochodów był Jakub Przygoński.

Jakub Przygoński / materiały prasowe /

11-kilometrowy prolog po piaskach koło Dżuddy miał za zadanie ustalić kolejność na liście startowej, Prawdziwe ściganie rozpocznie się niedzielnym etapem do Biszy.



W rywalizacji samochodów najlepszy czas uzyskali Katarczyk Nasser Al-Attiyah (Toyota) i dosyć niespodziewanie kierowca z RPA Brian Baragwanath (Century Racing). Przygoński, jadący Toyotą z niemieckim pilotem Timo Gottschalkiem, był od nich wolniejszy o 12 sekund.



Zobaczyliśmy naszą prędkość w stosunku do innych zawodników. Jest bardzo dobra, to mnie bardzo cieszy - mówił na mecie prologu Jakub Przygoński. Bardzo mocna jest tutaj obsada w tym roku - są potężne nazwiska, których plakaty miałem na ścianach, jak byłem mały - przyznał.



Quadowiec Kamil Wiśniewski stracił cztery sekundy do Francuza Alexandre'a Giroud (Francja/Yamaha) i jedną do Argentyńczyka Manuela Andujara.



Wśród motocyklistów najszybszy był ubiegłoroczny zwycięzca Amerykanin Ricky Brabec (Honda). Nieźle pojechali zawodnicy Orlen Teamu - Maciej Giemza był 12., a Adam Tomiczek 23 (obaj Husqvarna).



W czołówce uplasowali się startujący w kategorii lekkich pojazdów UTV Aron Domżała i Maciej Marton, zajmując w swojej kategorii trzecie miejsce, a w klasyfikacji łącznej z pojazdami prototypowymi - szóste. Najszybszy był znany brytyjski kierowca rajdowy Kris Meeke. Niewiele do najlepszych stracili Michał Goczał i Szymon Gospodarczyk (12. miejsce w klasyfikacji łącznej) oraz Marek Goczał i Rafał Marton (25.).



Niedzielny etap z Dżuddy do Biszy liczy 622 km. 277 km to odcinek specjalny.