Załoga Energylandia Rally Team w składzie Marek Goczał i Maciej Marton wygrała drugi etap Rajdu Dakar w klasie SSV. Z powodu upadku i kontuzji barku z rywalizacji musiał się wycofać motocyklista Maciej Giemza.

Marek Goczał na trasie Rajdu Dakar / Foto: Energylandia Rally Team /

Drugi etap tegorocznego Rajdu Dakar prowadził z Sea Camp, gdzie do tej pory toczyło się całe dakarowe życie, do Al-Ula. Trasa liczyła 589 kilometrów, z czego 430 kilometrów stanowił odcinek specjalny - w większości górzysty i kamienisty.

Jadący z doświadczonym pilotem Maciejem Martonem najstarszy z "klanu Goczałów" prowadził od startu do mety. Drugiego Argentyńczyka Jremiasa Gonzalesa Ferriori wyprzedził o 9.28, a trzeciego Brazylijczyka Rodrigo Luppi de Oliveirę o 11.03.



Marek Goczał objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej, detronizując syna, zwycięzcę pierwszego etapu - Eryka. 18-latek stracił do ojca 24.18 i w klasyfikacji generalnej spadł na czwarte miejsce. Nowy lider o 5.44 wyprzedza de Oliveirę i o 6.57 Gonzalesa Ferriori. Młodszy z braci Goczałów - Michał - uzyskał w poniedziałek wynik o blisko 35 minut gorszy od Marka.

Eryk Goczał na trasie Rajdu Dakar / Foto: Energylandia Rally Team /

To nie był udany dzień dla Orlen Teamu. Maciej Giemza na początku etapu upadł i z powodu kontuzji barku wycofał się z rajdu. Po dwóch dniach zajmował 22. miejsce. Etap wśród motocyklistów wygrał Amerykanin Klein (KTM), który objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Dotychczasowy lider Amerykanin Ricky Brabec (Honda) spadł na szóste miejsce, ale ma tylko 4,21 straty.

Zapowiadający walkę o końcowe podium w kategorii samochodów Jakub Przygoński poniósł potężne straty i marzenia o sukcesie w klasyfikacji generalnej będzie musiał odłożyć o rok. Na 150 km przed metą tracił blisko trzy godziny do zwycięzcy etapu Katarczyka Nassera Al-Attiyah (Toyota). Drugi w poniedziałek był Holender Erik Van Loon (Toyota) - 14 s straty, a trzeci Hiszpan Carlos Sainz (Audi) - 5,05.

W klasyfikacji generalnej prowadzi Sainz, o 2,12 przed Al-Attiyah i o 24,55 przed Francuzem Mathieu Serradorim (Century). Oprócz Polaka w poniedziałek pecha miał także dotychczasowy wicelider, dziewięciokrotny rajdowy mistrz świata Sebastien Loeb (Hunter), który stracił do zwycięzcy blisko półtorej godziny.

Inny z zawodników Orlen Teamu, jadący quadem Kamil Wiśniewski także nie zaliczy tego dnia do udanych. Trzeci zawodnik ubiegłorocznego Dakaru był w poniedziałek ósmy, ze stratą 33,56 do zwycięzcy etapu i lidera klasyfikacji generalnej Francuza Alexandre'a Giroud (Yamaha). Po dwóch etapach Polak jest siódmy i traci do Giroud 57,25.

We wtorek na załogi czeka kolejna dakarowa próba. Tym razem 669-kilomtrowy etap poprowadzi z Al-Ula do Ha’il. Odcinek specjalny to tym razem aż 447 kilometrów. David Castera, czyli dyrektor Rajdu Dakar ocenił, że początek tej próby to prawdopodobnie najpiękniejsze 50 kilometrów w całym rajdzie.