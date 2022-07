"Nie trzeba mnie było długo namawiać. Nie do końca wiedziałam na co się piszę, nie sądziłam, że jeszcze będę grała w singla po zakończeniu kariery i to jeszcze z pierwszą zawodniczką na świecie. Jest to dla mnie spore wyzwanie i wiele mnie kosztowało, żeby tutaj być w jednym kawałku i móc zagrać ten mecz. Najważniejsza dzisiaj jest inicjatywa, żeby uzbierać jak najwięcej dla dzieci z Ukrainy" - powiedziała w rozmowie z RMF FM Agnieszka Radwańska.