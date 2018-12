Były poseł i rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Marcin Mastalerek został wiceprezesem Ekstraklasy - ustalił "Puls Biznesu". Gazeta podaje, że ma odpowiadać za wizerunek, komunikację, marketing i sponsoring.

Co konkretnie ma robić Marcin Mastalerek w nowej roli? "Jego głównym zadaniem ma być poprawa wizerunku Ekstraklasy, w tym przełamanie negatywnych skojarzeń i stereotypów, co ma się przełożyć na przyciągnięcie kibiców i sponsorów" - wylicza "Puls Biznesu".



Według informacji gazety, Marcin Mastalerek z Ekstraklasą łączony był od momentu odejścia z Orlenu. "Nie dochodziło do głosowania, aż do teraz, gdy rada nadzorcza uznała, że musi wzmocnić zarząd" - dodaje dziennik.

Marcin Mastalerek jest absolwentem stosunków międzynarodowych na wydziale humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 2011-15 był posłem PiS, w latach 2014-2015 rzecznikiem prasowym tej partii, a w 2015 r. współtworzył dwie zwycięskie kampanie wyborcze PiS: prezydencką i parlamentarną.



Wcześniej Mastalerek był m.in. współpracownikiem śp. Grażyny Gęsickiej, przewodniczącej Klubu Parlamentarnego PiS, która zginęła w katastrofie smoleńskiej. W latach 2010-2011 zasiadał jako radny w sejmiku woj. łódzkiego.