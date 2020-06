Piotr Zieliński ma największe szanse by wystąpić w pierwszym składzie Napoli w dzisiejszym finale Pucharu Włoch. Zespół z Neapolu zagra o trofeum z Juventusem. W zespole Starej Damy między słupkami wystąpi najprawdopodobniej Gianluigi Buffon, bo to dla niego zarezerwowane są mecze pucharowe. Wojciech Szczęsny ma usiąść na ławce rezerwowych. We wspomnianym Napoli mecz na ławce prawdopodobnie rozpocznie Arkadiusz Milik.

REKLAMA