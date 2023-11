​Hokeiści mistrza Polski GKS Katowice przegrali po dogrywce z duńskim Herning Blue Fox 2:3 (1:0, 0:0, 1:2 - 0:1) w swoim ostatnim meczu turnieju półfinałowego Pucharu Kontynentalnego we włoskiej Cortinie d'Ampezzo, ale wygrali zawody i awansowali do styczniowego Final Four.

Trener Jacek Płachta i hokeiści GKS Katowice / Zbigniew Meissner / PAP Drużyna trenera Jacka Płachty w piątek zaczęła udział w zawodach od wygranej z węgierskim Ferencvarosi TC 5:4 (1:1, 2:0, 2:3), dzień później katowiczanie rozgromili gospodarza, włoski SG Cortina d’Ampezzo 8:0 (5:0, 2:0, 1:0). Po dwie najlepsze drużyny z dwóch równolegle rozgrywanych turniejów awansują do styczniowego Final Four. Katowiczanie w tych rozgrywkach grają drugi raz. W sezonie 2018/19 zajął trzecie miejsce. W minionym sezonie ekstraligi obronili tytuł mistrza Polski. GKS Katowice - Herning Blue Fox 2:3 (1:0, 0:0, 1:2 - 0:1) Bramki: 1:0 Shigeki Hitosato (18), 2:0 Olli Iisakka (42), 2:1 Mathias Bau (54), 2:2 Jesper Thornberg (56), 2:3 Petter Hansson (62).