W Oslo zostanie rozegrany konkurs drużynowy Pucharu Świata w skokach narciarskich, który będzie zarazem drugą konkurencją turnieju Raw Air. W ekipie biało-czerwonych wystąpią Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Maciej Kot.

Kamil Stoch / Kimmo Brandt / PAP/EPA

Zawody w Oslo będą piątymi drużynowymi w sezonie 2019/20 PŚ. Dwa ostatnie wygrali Niemcy, a wcześniej zwycięstwa odnieśli także Polacy i Austriacy.

W trakcie turnieju Raw Air na skoczniach w Oslo, Lillehammer, Trondheim i mamucie w Vikersund odbędą się cztery konkursy indywidualne i dwa drużynowe. Do klasyfikacji generalnej cyklu pod uwagę będą brane noty uzyskane we wszystkich tych zawodach, a także czterech seriach kwalifikacyjnych, zwanych prologami. Zwycięzca otrzyma 60 tysięcy euro.



Po piątkowych kwalifikacjach do niedzielnego konkursu indywidualnego w klasyfikacji Raw Air prowadzi Niemiec Constantin Schmid.



Początek zawodów o godzinie 15.15.