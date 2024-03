Bardzo fajny dzień. Do teraz nie mogę uwierzyć, jak z tak słabego skoku tyle uzyskałem. Sunąłem po ziemi przez cały lot. Wyszedłem za wcześnie z progu. Ledwo przeleciałem bulę, ale potem super się leciało - ocenił Zniszczoł w rozmowie z Eurosportem.

Do końca sezonu pozostało pięć konkursów: cztery indywidualne i jeden drużynowy. Wszystkie odbędą się na skoczniach mamucich. Po zawodach w Vikersund, w przyszłym tygodniu skoczkowie będą rywalizować w słoweńskiej Planicy.

Jestem otwarty na to, co los mi przyniesie. Chcę się tym cieszyć i mieć frajdę. Mam nadzieję, że moimi lotami dałem kibicom trochę radości. Będę to kontynuował - przyznał skoczek.