W sobotę o godz. 18:00 przed krakowską siedzibą RMF FM rozpoczął się wyjątkowy, 24-godzinny trening. Biorą w nim udział zespoły RMF4RT Gladiators i RMF4RT OCR.

Miasteczko treningowe przed siedzibą RMF FM / Beata Kustra / RMF FM

Trening rozpoczął się przy dobrej pogodzie i doskonałych nastrojach obu ekip. Uczestnicy mają w planach m.in. pętlę biegową wokół Kopca Kościuszki. Będą też korzystać z urządzeń treningowych, które rozstawiono przed siedzibą naszego radia.





Start 24-godzinnego treningu Beata Kustra /RMF FM

Jak podkreślają uczestnicy wyjątkowego treningu, 24 godziny aktywności to walka z czasem, ze zmęczeniem i ze swoimi słabościami.







Uczestnicy 24-godzinnego rtreningu / Beata Kustra / RMF FM

Przyjdź na trening od wschodu do zachodu słońca

Maskotka RMF4RT / Beata Kustra / RMF FM





Trenerzy RMF4RT Gladiators oraz zawodnicy RMF4RT OCR będą ćwiczyć przez całą dobę od godziny 18:00 w sobotę 6 lipca do niedzieli 7 lipca do godziny 18:00. W niedzielę o 5 rano rozpocznie się otwarty trening od wschodu do zachodu słońca. Potrwa on do godz. 21. Dla chętnych - którzy chcą poprawić formę przed urlopem lub po prostu poruszać się na zewnątrz przygotowaliśmy aktywności w postaci: acroYogi, zajęć na płaski brzuch czy ćwiczeń na zdrowy kręgosłup.

Jeżeli chcecie wziąć udział w treningu, zabierzecie ze sobą ubrania sportowe, wygodne buty, matę, wodę i przyłączcie się. Szczegółowy program treningu znajdziecie tutaj.