We wtorek 5 marca we włoskim regionie Liguria rozpoczyna się etapówka Trofeo Ponente in Rosa, na starcie której staną m.in. polskie zawodniczki MAT Atom Deweloper Wrocław. Wyścig zacznie się od prologu, a następnie rozegrane zostaną trzy wymagające górskie etapy, do których Atomówki są gotowe i w których zamierzają walczyć o podium.

Umag Trophy Ladies / Mario Stiehl / Materiały prasowe Wyścig we Włoszech będzie wymagający Kolarskie zmagania w Ligurii rozpoczną się od 2,7-kilometrowego prologu ze startem i metą w Marina Di Loano. Następnego dnia zawodniczki wjadą w malownicze Alpy Liguryjskie, ale nie będą miały czasu na podziwianie widoków. Ponieważ niespełna tydzień później staną na starcie kobiecego Tour de Normandie, który rozegrany zostanie we Francji w dniach 14-17 marca. To jest bardzo ciężki wyścig po wymagających górach, ale jestem przekonana, że ten doświadczony skład powalczy o miejsca na podium - mówi Paulina Brzeźna-Bentkowska, trenerka wrocławskiej ekipy. W "Ponente" wystartują: mistrzyni Polski Monika Brzeźna, Katarzyna Wilkos, Nikola Bajgerová, Malwina Mul, Nikol Płosaj i Olga Wankiewicz. Olga w ubiegłorocznej edycji tego wyścigu wygrała 3. etap, a jej dyspozycja w tym sezonie, zdaniem trenerki teamu, jest wysoka. Trofeo Ponente in Rosa / MAT Atom Deweloper Wroclaw Zarówno Olga, jak i Malwina są w wystarczająco dobrej formie, by rozgrywać finisze na naszą korzyść. Natomiast profile górskich etapów zdecydowanie odpowiadają umiejętnościom Nikoli - mówi Brzeźna-Bentkowska, przekonana, że ten silny, starannie dobrany zespół będzie ze sobą również znakomicie współpracował. "Ponente" rozegrane zostanie w czterech odsłonach. Po wtorkowym prologu, w środę 6 marca zawodniczki wystartują z Bordighery do mety w Petra Ligure. Do pokonania będą miały 112 km i 1252 metry przewyższenia. Drugi etap to 71,5 km z przewyższeniem 1177 metrów oraz startem i metą w Diano Marina. Finałowy, ponad 88-kilometrowy odcinek z 1169 metrami przewyższenia prowadzić będzie z Aregai do Diano Marina. Po Włochach przyjdzie czas na Francję "Atomówki" zaledwie cztery dni po batalii we Włoszech wyruszą do Francji, gdzie w dniach 14-17 marca rozegrane zostanie Tour de Normandie Féminin. Pierwsze w tym sezonie kontrolne szosowe starty w Chorwacji pokazały, że team w obu etapówkach może liczyć na dobry występ. Porec Trophy Ladies / Mario Stiehl / Materiały prasowe Zabrakło wprawdzie podium, ale wszystkie nasze zawodniczki są z formą we właściwym, oczekiwanym wcześniej miejscu. Wyłapaliśmy jeszcze drobne niedociągnięcia, ale popracujemy na nim na kolejnym, marcowym zgrupowaniu, już po pierwszych startach w ramach marcowej kampanii - mówi trenerka ekipy. Dodaje, że jest bardzo mile zaskoczona zgraniem na wyścigach "młodej gwardii". Już te dwa pierwsze klasyki, czyli Umag Trophy Ladies i Poreč Trophy Ladies, pokazały, że to może być dla naszego zespołu ciekawy sezon. W rozegranym 28 lutego "Umag" Maja Tracka z grupy wywalczyła 6. miejsce, a Tamara Szalińska była 8. Tamara kilka dnia później, 3 marca, Poreč Trophy Ladies ukończyła tuż za podium - z 4. lokatą - a Monika Brzeźna była 11. Atomówki nie kryją więc apetytu na dobre rezultaty w Ligurii i Normandii. MAT ATOM Deweloper Wrocław | skład 2024: elita: Nikola Bajgerová;

Monika Brzeźna;

Nikol Płosaj;

Katarzyna Wilkos. U23:

Barbara Cywińska;

Aleksandra Grudzińska;

Marta Marek;

Malwina Mul;

Tamara Szalińska;

Martyna Szczęsna;

Maja Tracka;

Olga Wankiewicz. juniorka: Alicja Matuła. Kibice mają spore oczekiwania MAT Atom Deweloper Wrocław to obecnie najbardziej utytułowana w Polsce kobieca drużyna kolarska, założona w 2016 roku przez olimpijkę z Pekinu Paulinę Brzeźną-Bentkowską i jej męża Pawła Bentkowskiego, byłego kolarza. W skład teamu wchodzą uczestniczki Igrzysk Europejskich, Akademickich Mistrzostw Świata oraz reprezentantki Polski w torowych i szosowych Mistrzostwach Europy i Świata. Od roku 2022 ekipa ma status grupy zawodowej zarejestrowanej w UCI (Women’s Continental Team). Udział w międzynarodowych wyścigach, w których zawodniczki wrocławskiej ekipy były widoczne i stawały na podium zaowocował ogromnym zainteresowaniem ekip zawodowych. Po sezonach '22 i '23 kontrakty z grupami UCI World Tour podpisały: Agnieszka Skalniak-Sójka, Daria Pikulik, Wiktoria Pikulik i Dominika Włodarczyk. Zobacz również: Mistrzostwa świata w żeglarstwie z olimpijskim smaczkiem

Prywatne kłopoty szefa brytyjskiej ekipy Formuły 1?

Kuriozalne sceny podczas meczu. Ciągnęli kontuzjowanego zawodnika po murawie

Świątek wciąż prowadzi w rankingu WTA. Spadek Fręch i Linette Celem MAT Atom Deweloper Wrocław jest dołączenie do grona najlepszych ekip świata oraz stworzenie młodym zawodniczkom możliwie najdogodniejszych warunków rozwoju - umożliwienie im zarówno studiowania i jednocześnie uprawiania sportu na wysokim poziomie. O drużynie powstał film dokumentalny "TOUR". Na ekranie można również zobaczyć Monikę Brzeźną, która wystąpiła w teledysku "Ty jesteś jutrem" zespołu De Mono.