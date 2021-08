Czwartkowym meczem grupowym z Portugalczykami w Krakowie polscy siatkarze zainaugurują udział w mistrzostwach Europy. Turniej, który rozpocznie się w środę, gościć będzie w czterech krajach - Polsce, Czechach, Estonii i Finlandii. Mecze o medale odbędą się w Katowicach.

Siatkarz reprezentacji Polski Wilfredo Leon podczas meczu ćwierćfinałowego z Francją na igrzyskach w Tokio. / Leszek Szymański / PAP

Biało-czerwonych później czekają jeszcze cztery kolejne spotkania w gr. A z: broniącymi tytułu Serbami (4 września), Grekami (5 września), Belgami (6 września) i Ukraińcami (8 września).

Grupa B rywalizować będzie w Ostrawie, zespoły z gr. C w Tampere, a te z gr. D w Tallinie. Dwa pierwsze etapy fazy pucharowej zagoszczą do Gdańska i Ostrawy. W polskim mieście w 1/8 finału (11-12 września) i w ćwierćfinale (14 września) wystąpią czołowe ekipy z gr. A i C, a w czeskim (odpowiednio - dniach 12-13 i 15 września) z gr. B i D.

Program (godziny według czasu polskiego)

grupa A (Kraków)



2.09. , czwartek

Grecja - Ukraina (godz. 14.30)

Belgia - Serbia (17.30)

Polska - Portugalia (20.30)



03.09., piątek

Belgia - Portugalia (17.30)

Ukraina - Serbia (20.30)



04.09., sobota

Belgia - Grecja (17.30)

Serbia - Polska (20.30)



05.09., niedziela

Portugalia - Ukraina (17.30)

Grecja - Polska (20.30)



06.09., poniedziałek

Portugalia - Serbia (17.30)

Polska - Belgia (20.30)



07.09., wtorek

Serbia - Grecja (17.30)

Ukraina - Belgia (20.30)



08.09., środa

Grecja - Portugalia (17.30)

Polska - Ukraina (20.30)



grupa B (Ostrawa)



03.09., piątek

Włochy - Białoruś (14.15)

Czarnogóra - Bułgaria (17.15)

Czechy - Słowenia (20.15)



04.09., sobota

Czarnogóra - Słowenia (16.00)

Białoruś - Czechy (19.00)



05.09., niedziela

Czechy - Bułgaria (16.00)

Włochy - Czarnogóra (19.00)



06.09., poniedziałek

Bułgaria - Włochy (15.45)

Słowenia - Białoruś (19.00)



07.09., wtorek

Słowenia - Bułgaria (16.00)

Czarnogóra - Czechy (19.00)



08.09., środa

Włochy - Słowenia (15.45)

Białoruś - Czarnogóra (19.00)



09.09., czwartek

Bułgaria - Białoruś (16.00)

Czechy - Włochy (19.00)



grupa C (Tampere)



01.09., środa

Finlandia - Macedonia Północna (18.00)



02.09., czwartek

Rosja - Turcja (16.00)

Holandia - Hiszpania (19.00)



03.09., piątek

Turcja - Hiszpania (16.00)

Holandia - Macedonia Północna (19.00)



04.09., sobota

Hiszpania - Finlandia (13.00)

Holandia - Rosja (16.30)



05.09., niedziela

Macedonia Północna - Turcja (13.00)

Rosja - Finlandia (16.30)



06.09., poniedziałek

Macedonia Północna - Hiszpania (16.00)

Turcja - Holandia (19.00)



07.09., wtorek

Hiszpania - Rosja (16.00)

Finlandia - Holandia (19.00)



08.09., środa

Rosja - Macedonia Północna (16.00)

Finlandia - Turcja (19.00)



grupa D (Tallin)



01.09., środa

Estonia - Łotwa (18.00)



03.09., piątek

Chorwacja - Niemcy (16.00)

Francja - Słowacja (19.00)



04.09., sobota

Słowacja - Estonia (15.00)

Chorwacja - Łotwa (18.00)



05.09., niedziela

Estonia - Niemcy (15.00)

Francja - Chorwacja (18.00)



06.09., poniedziałek

Łotwa - Słowacja (16.00)

Niemcy - Francja (19.00)



07.09., wtorek

Łotwa - Niemcy (16.00)

Chorwacja - Estonia (19.00)



08.09., środa

Słowacja - Chorwacja (16.00)

Francja - Łotwa (19.00)



09.09., czwartek

Niemcy - Słowacja (16.00)

Estonia - Francja (19.00)



faza pucharowa

1/8 finału



11.09, sobota (Gdańsk)

A1-C4

C2-A3



12.09, niedziela (Gdańsk)

C1-A4

A2-C3



12.09, niedziela (Ostrawa)

B1-D4

D2-B3



13.09, poniedziałek (Ostrawa)

D1-B4

B2-D3



ćwierćfinały



14.09, wtorek (Gdańsk)

1. A1/C4 - C2/A3

2. C1/A4 - A2/C3



15.09, środka (Ostrawa)



3. B1/D4 - D2/B3

4. D1/B4 - B2/D3



półfinały (Katowice)



18 września, sobota

zwycięzca Ć1 - zwycięzca Ć4

zwycięzca Ć2 - zwycięzca Ć3



19 września, niedziela (Katowice)

mecz o brązowy medal (17.30)

finał (20.30)

Walka w strefie medalowej odbędzie się w katowickim Spodku. Półfinały zaplanowano na 18 września, a dzień później mecz o brązowy medal i finał.



Tegoroczna edycja ME będzie drugą po powiększeniu liczby uczestników z 16 do 24. Z uwagi na to zmieniła się formuła imprezy. Do 1/8 finału (21-22 września) trafią po cztery najlepsze zespołu z każdej z grup.