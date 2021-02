Siatkarki Grupy Azoty Chemika Police po raz trzeci z rzędu i dziewiąty w historii zdobyły Puchar Polski. W finale rozegranym w Nysie pokonały zawodniczki Grota Budowlanych Łódź 3:1 (23:25, 25:21, 25:18, 25:18).

Chemik Police / PAP/Krzysztof Świderski /

Przed rokiem zespół z Polic w finale PP pokonał Developres SkyRes Rzeszów 3:2, a w 2019 r. także ograł zespół z Podkarpacia 3:0.

W sobotnim półfinale tegorocznego turnieju Chemik pokonał ŁKS Commercecon Łódź 3:0, zaś Grot Budowlani zespół E.Leclerc Moya Radomka Radom, także 3:0. Policzanki i Budowlane już miały okazję spotkać się w finale Pucharu Polski - w 2017 roku w Zielonej Górze lepsze były te pierwsze (3:0).



W niedzielę trenerzy obu ekip nie zmienili podstawowego zestawienia drużyn ze spotkań półfinałowych.



Zacięta walka w początkowej fazie inauguracyjnej odsłony trwała do wyniku 9:9, po czym Chemik odskoczył na dwa punkty (11:9), a potem cztery (15:11). Trener łodzianek Błażej Kryształowicz skutecznie uratował sytuację. Dwa razy w krótkim odstępie poprosił o czas, wprowadził na plac gry Paulinę Damaske i Justynę Kędziorę. Jego podopieczne najpierw doprowadziły do remisu 19:19, a potem zdobyły trzy punkty z rzędu.



Przy wyniku 24:21 dobrze zaatakowała po prostej z prawego skrzydła Indy Baijens. Po chwili asem serwisowym popisała się Natalia Mędrzyk. Jednak Grot wykorzystał trzecią piłkę setową (Monika Fedusio skutecznie obiła blok rywalek).



W drugim secie Chemik prowadził 8:3, 9:4, ale i w tym przypadku łodzianki zdołały nie tylko odrobić straty (14:14), ale i wyjść na prowadzenie (16:15). Przy wyniku 18:16 nerwowo nie wytrzymał trener Chemika. Za gwałtowną dyskusję z sędzią Akbas Ferhat ujrzał żółtą kartkę. Po tym wydarzeniu poprosił o czas, który podziałał mobilizująco na jego podopieczne. Po chwili to one prowadziły 19:18, 21:19. Drużyna Budowlanych nie zdołała już odwrócić losów tej odsłony.



W trzecim secie początkowo prowadziły łodzianki, ale szybko inicjatywę przejął Chemik i stosunkowo łatwo wygrał tę partię. Grot nie zdołał przedłużyć meczu ponad cztery sety.



MVP spotkania i turnieju została wybrana Natalia Mędrzyk z Chemika.



Zwycięska drużyna otrzymała nagrodę w wysokości 100 tys. złotych.



Turniej z powodu pandemii rozgrywany był bez udziału kibiców. Organizatorzy postawili w Hali Nysa za jedną z linii bocznych boiskach dwa duże telebimy. Pokazywano na nich m.in. nagrania jak grupy kibiców obu zespołów dopingują swoje pupilki.

Grupa Azoty Chemik Police - Grot Budowlani Łódź 3:1 (23:25, 25:21, 25:18, 25:18).



Grot Budowlani Łódź: Julia Nowicka, Monika Fedusio, Małgorzata Lisiak, Veronica Jones-Perry, Zuzanna Górecka, Weronika Centka - Maria Stenzel (libero) - Paulina Damaske, Justyna Kędziora, Anna Lewandowska.



Grupa Azoty Chemik Police: Marlena Kowalewska, Olga Strantzali, Agnieszka Kąkolewska, Jovana Brakocevic-Canzian, Martyna Grajber, Indy Baijens - Paulina Maj-Erwardt (libero) - Natalia Mędrzyk, Martyna Łukasik, Paulina Bałdyga.