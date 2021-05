„Set golfowy dla golfisty z niepełnosprawnością lekarstwem na pandemię” - to hasło akcji, w ramach której można oddać zestaw używanych kijów golfowych, czyli tzw.: set. Zebrany sprzęt trafi do uczestników olimpiad specjalnych, którzy w czerwcu zmierzą się w I Ogólnopolskim Turnieju Golfa Olimpiad Specjalnych. Impreza odbędzie się w Mikołowie.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Pandemia niemal pozbawiła ponad setkę niepełnosprawnych golfistów zrzeszonych w Olimpiadach Specjalnych Polska normalnego trenowania, dlatego że większość tych osób - poza zajęciami na polu czy turniejami - nie ma dostępu do sprzętu. Akcja "Set golfowy dla golfisty z niepełnosprawnością lekarstwem na pandemię" ma to zmienić.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Marek Jelonek, propagator golfa wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zaznacza on, że posiadanie własnego zestawu kijów golfowych pozwoliłoby m.in. jego podopiecznym, ale również graczom z innych oddziałów, bezpiecznie trenować, bo zajęcia nie wiązałbyby się z ciągłą dezynfekcją sprzętu. Dodatkowo wielu uczestników Olimpiad Specjalnych pochodzi z rodzin, których nie stać na zakup nowego sprzętu sportowego.

W 8 oddziałach Olimpiad Specjalnych Polska trenuje około 120 zawodników. Są to zawodnicy, którzy nie reprezentują może najwyższego poziomu. Golf to jednak dyscyplina niełatwa, która wymaga precyzji i techniki. Proszę jednak w imieniu niepełnosprawnych zawodników o to, żeby ktoś, kto posiada w domu czy w garażu nieużywany set, czyli zestaw golfowy, którym być może zaczynał grać, aby przekazał ten zestaw na rzecz zawodnika olimpiad specjalnych. Proszę mi wierzyć, taki zestaw będzie stanowił ogromną radość dla niepełnosprawnego gracza. Dla wielu z tych osób jest to też szansa wyjścia na zewnątrz. Będzie mógł na łonie natury, w zielonym otoczeniu na polu golfowym, spędzić konkretnie czas. Na ten moment potrzebujemy 120 używanych zestawów kijów - zaznacza Marek Jelonek, propagator golfa wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Organizatorzy zbiórkę chcieliby zakończyć do 16 czerwca, kiedy to w Mikołowie odbędzie się I turniej golfa Olimpiad Specjalnych.

Chcielibyśmy, żeby zawodnicy, którzy tam przyjadą - a w turnieju weźmie udział 40 graczy - pozbierali do swoich oddziałów olimpiad specjalnych właśnie te podarowane kije. Wszystko po to, żeby oni i ich koledzy mogli trenować swoimi kijami - mówi Marek Jelonek i dodaje, że sprzęt, który dotrze do ośrodka po tym terminie, również zostanie przekazany zawodnikom.