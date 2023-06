Tak się tworzy historię polskiego snookera! Po 30 latach sportowej kariery Marcin Nitschke zdobywa brązowy medal Indywidualnych Mistrzostw Europy Shoot Out 2023! Jego mecze obserwował jeden z najlepszych zawodników świata Mark Williams.

/ Archiwum prywatne

Nitschke przyzwyczaił nas już do sukcesów na arenie europejskiej. W 2018 roku wraz z Adamem Stefanowem zdobył brązowy medal Drużynowych Mistrzostw Europy w Bukareszcie. W Polsce wielokrotnie zdobywał ważne trofea. Był m.in. drużynowym mistrzem Polski.

Teraz z Bułgarii wywozi niezwykle cenny brązowy krążek Mistrzostw Europy Shoot Out!

Rozegrałem tu po 30 latach bardzo ważny dla mnie turniej. Dla Polski i Zielonej Góry zdobywam pierwszy raz brązowy medal Shoot Out. To był bardzo trudny turniej z udziałem wielu medalistów mistrzostw Europy i świata. Jestem przeszczęśliwy, że do Polski wracam z tak ważnym krążkiem - mówi Nitschke.

Jego mecz obserwował nawet Mark Williams - trzykrotny mistrz świata.

/ Archiwum prywatne

W Bułgarii trwają jeszcze drużynowe mistrzostwa Europy. Walczą w nich trzy polskie zespoły.