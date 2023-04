Mistrzem świata został, siedząc w budce komentatorskiej! W młodości musiał opuszczać lekcje, by wygrywać zawody. Mógł to jednak zrobić dopiero, gdy na świadectwie był „pasek”. Maciej Rutkowski – polski windsurfer – szykuje się do kolejnego sezonu PWA Tour. Tu ma już tytuł mistrzowski. Z ambicjami podchodzi także do klasy olimpijskiej i chciałby wystartować na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. W rozmowie z Pawłem Pawłowskim zdradza, kto na morzu jest „baloniarzem”, a kto „złomiarzem”.

Maciej Rutkowski / Jakub Rutka / RMF FM Miał 10 lat i "wkręcił się" na obóz żeglarski dla młodzieży. W gimnazjum opuszczał lekcje, by startować w zawodach. Wracał z nich opalony, ku zapewne zazdrości kolegów. Nie wszyscy nauczyciele rozumieli, że nie był na wakacjach. Rodzice pozwalali mu jednak na starty w zawodach, ale tylko pod warunkiem ukończenia roku szkolnego z wyróżnieniem. Dziś Maciej Rutkowski jest jednym z najlepszych windsurferów na świecie i mistrzem Polski w klasie olimpijskiej. Nie jest jednak pewny wyjazdu na igrzyska olimpijskie. 06.07.2019. Polak Maciej Rutkowski podczas wyścigu na mistrzostwach świata Formuły Windsurfing Foil w Pucku / Adam Warżawa / PAP Klasa olimpijska to zupełnie inny sport. To też inne trasy oraz inny sprzęt. Przez ostatnie cztery cykle olimpijskie sprzęt był bardzo różny od tego, na którym pływam; różne były też uwarunkowania. Wtedy nie było szans na start. Teraz szanse są. Jestem aktualnym mistrzem Polski w klasie olimpijskiej. Spełniam minima, by o igrzyska walczyć. Do Paryża pojedzie tylko jeden zawodnik z kraju. Sprowadza się to zatem do wewnętrznej rywalizacji - zdradza w RMF FM Maciej Rutkowski. Rutkowski szykuje się do startu w PWA Tour. Pierwsze zawody już w maju we Włoszech. O swojej pełnej przygód karierze opowiedział w rozmowie z Pawłem Pawłowskim z redakcji sportowej RMF FM. Maciej Rutkowski w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Pawłem Pawłowskim Jakub Rutka / RMF FM Zobacz również: Nowa konkurencja na igrzyskach - drużynowy chód sportowy Opracowanie: Maciej Nycz