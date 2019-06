Przed piłkarskimi kibicami nie lada emocje: na mistrzostwach Europy reprezentacja Polski do lat 21 zmierzy się dzisiaj z drużyną Hiszpanii, a stawką pojedynku będą awans do półfinału rozgrywanego we Włoszech i San Marino turnieju oraz kwalifikacja olimpijska na igrzyska w Tokio! Podopieczni selekcjonera Czesława Michniewicza są w dobrej sytuacji: do osiągnięcia celu bez oglądania się na wyniki innych spotkań wystarczy im remis.

REKLAMA