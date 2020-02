Holandia, Ukraina i Kazachstan będą rywalami reprezentacji Polski w hokeju na lodzie w turnieju prekwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich. Turniej odbędzie się od 6 do 9 lutego w Nur-Sułtanie w Kazachstanie. Selekcjoner kadry powołał na ten turniej 22 zawodników.

Zawodnicy hokejowej reprezentacji Polski przed spotkaniem z mediami w Katowicach / Andrzej Grygiel / PAP

W poniedziałek kadra spotkała się w Katowicach na lodowisku Jantor skąd wyruszyła do Warszawy. Tam dołączył do niej selekcjoner Tomasz Valtonen. W Nur-Sułtanie Biało-czerwoni będą trenować dwa razy, a w czwartek rozegrają pierwszy mecz z Holandią. Jest to teoretycznie najłatwiejszy rywal w tym turnieju, ale jak podkreśla Aron Chmielewski "na każdego rywala trzeba wyjść tak samo skoncentrowanym".

Zaczynamy z Holandią, później mecz z Ukrainą i na końcu z Kazachstanem. Awans do kolejnej fazy wywalczy tylko zwycięzca zawodów. Teoretycznie Kazachstan to najsilniejszy rywal. Gospodarze są faworytem do wygrania turnieju i awansu na igrzyska. My jednak nieraz pokazaliśmy, że z Kazachstanem możemy powalczyć (...). Nikogo nie możemy lekceważyć, ale ten ostatni mecz będzie decydujący - mówił napastnik Ocelari Triniec.

Na ostatnim turnieju towarzyskim Biało-czerwoni zajęli 3 miejsce. Przegrali 0:2 z Węgrami i Włochami. Pokonali natomiast 3:2 Japonię. Gra reprezentacji wygląda coraz lepiej, jednak cały czas brakuje wyników. Problemem wciąż jest skuteczność.

To jest sport. Niestety czasem jest tak, że krążek nie przekroczy linii. Ważne, że stwarzamy sytuacje. Trzeba po prostu wierzy i cierpliwie wykonywać swoją pracę i te gole zaczną wpadać. Ja w to głęboko wierzę i reszta zawodników również - stwierdził zawodnik GKS-u Katowice Marcin Kolusz.

Turniej w Nur-Sułtanie rozpocznie się w czwartek. Mimo że dla wielu sportowców igrzyska olimpijskie są najważniejszą imprezą, to dla polskiej kadry wydarzeniem sezonu są kwietniowe mistrzostwa świata Dywizji IB w Katowicach. W czasie MŚ podopiecznych Valtonena będą Serbia, Litwa, Estonia, Japonia i Ukraina.

Mecze Polaków na turnieju w Kazachstanie:

czwartek

Polska - Holandia godz. 10.00

piątek

Polska - Ukraina godz. 10.00

niedziela

Polska - Kazachstan godz. 12.00