Polska sztafeta 4x400 m kobiet - w składzie: Natalia Kaczmarek, Iga Baumgart-Witan, Kinga Gacka i Justyna Święty-Ersetic - zdobyła brązowy medal halowych mistrzostw świata w Belgradzie. Wygrały Jamajki przed Holenderkami.

Polki (od lewej): Natalia Kaczmarek, Kinga Gacka, Justyna Święty-Ersetic i Iga Baumgart-Witan / Adam Warżawa / PAP

Polki zajęły trzecie miejsce czasem 3.28,59. Wynik Jamajek to 3.28,40, a drugie Holenderki były szybsze od biało-czerwonych o 0,02.

Na ostatniej zmianie Święty-Ersetic przegrała "na kratach" z rewelacyjną Holenderką Femke Bol.

To nie jest to, po co tu przyjechałyśmy, ale trzeba docenić kolejny medal światowej imprezy w naszej kolekcji - powiedziała Justyna Święty-Ersetic. Tydzień temu miałam Covid. W ogóle nie wiedziałam, czy tu przyjadę. A udało się pobiec prawie idealnie - mówiła wyraźnie zadowolona Kinga Gacka.

Iga Baumgart-Witan, Kinga Gacka, Natalia Kaczmarek i Justyna Święty-Ersetic, na podium halowych mistrzostw świata w lekkiej atletyce w Belgradzie / Adam Warżawa / PAP

Polki w sztafecie 4x400 m były halowymi wicemistrzyniami świata w 2016 i 2018 roku.

Polacy zdobyli na halowych mistrzostwach świata w stolicy Serbii dwa medale. Srebro wywalczyła pięcioboistka Adrianna Sułek.