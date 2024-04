Mam nadzieję, że wszyscy będziemy dumni z tego, jak będą wyglądali nasi zawodnicy i nasze zawodniczki. Na pewno na igrzyskach w Paryżu zdobędziemy 300. medal dla Polski. Mam też nadzieję, że tych krążków będzie dużo. Pamiętajmy, że każdy medal to jest ciężka praca naszych sportowców, by najpierw zakwalifikować się na tę imprezę, a następnie by stanąć na podium. Liczę, że Mazurek Dąbrowskiego będzie wielokrotnie grany - podkreślił prezes PKOl Radosław Piesiewicz.



Jesteśmy jedną drużyną. Jestem dumny z tego, jak będą się prezentowali nasi zawodnicy - dodał.



W Paryżu w stroje marek Bizuu oraz adidas będą ubrani zarówno polscy olimpijczycy, jak i paralimpijczycy.



Kiedy mówimy o sporcie i ruchu olimpijskim oraz paralimpijskim, to pojawiają się dwa słowa - synergia i włączanie społeczne. Organizatorzy igrzysk w Paryżu podkreślają, że nie ma różnic między imprezą olimpijską, a paralimpijską. Kibicujcie państwo paralimpijczykom - zaapelował sekretarz generalny Polskiego Komitetu Paralimpijskiego Romuald Schmidt.

Podczas wydarzenia w siedzibie PKOl zaprezentowano również nowe logo olimpijskiej reprezentacji Polski #TeamPL oraz wirtualny spacer po Domu Polskim, który po raz pierwszy w historii zostanie otworzony podczas igrzysk.



Rywalizacja olimpijska w Paryżu rozpocznie się 26 lipca, a zakończy 11 sierpnia. Igrzyska paralimpijskie potrwają od 28 sierpnia do 15 września.