Polski skoczek Piotr Żyła uzyskał pozytywny wynik testu na Covid-19 – poinformował Polski Związek Narciarski. To może skomplikować jego start na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie.

Piotr Żyła / Grzegorz Momot / PAP

W najbliższych dniach Żyła miał się przygotowywać z reprezentacją Polski do igrzysk olimpijskich. Trener Michal Dolezal podjął decyzję, że skoczkowie z kadry "A" nie wezmą udziału w Pucharze Świata w Titisee-Neustadt, ale będą trenować w Oberstdorfie.

Polska kadra Polska kadra chciała wylecieć do Chin już 31 stycznia z Niemiec. Do tego czasu każdy z zawodników musi przedstawić cztery negatywne wyniki testów PCR - najstarszy ma być wykonany na 5 dni przed wylotem. Praktycznie nie ma szans, by Żyła wyleciał razem ze wszystkimi zawodnikami do Państwa Środka. Trzeba mu będzie zorganizować osobny lot na początku lutego tuż przed początkiem rywalizacji.



Skoczkowie rywalizację rozpoczną już na samym początku imprezy - 6 lutego odbędzie się konkurs indywidualny na normalnej skoczni. Treningi będą trwać od 3 lutego.

W igrzyskach olimpijskich Polskę będzie reprezentować pięciu zawodników: Kamil Stoch, Stefan Hula (obaj KS Eve-nement Zakopane), Dawid Kubacki (TS Wisła Zakopane), Piotr Żyła, Paweł Wąsek (obaj Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe).