18-letni Piotr Wiśnicki na testach w F3 Formula Regional European Championship by Alpine Certified by FIA. Team, w którym testuje, to KIC Motorsport. Będzie jedynym kierowcą, który występuje pod polską flagą w tych zawodach. „Będę ścigał się z zawodnikami światowego formatu” – mówi Piotr Wiśnicki.

Piotr Wiśnicki / Materiały prasowe

Samochód różni się przede wszystkim mocą, wagą i aerodynamiką. Bolid jedzie dużo szybciej na prostej, można wjechać w zakręt z prędkością ponad 200km/h i samochód doskonale trzyma się asfaltu - opowiada o wrażeniach z testów Piotr Wiśnicki. Co ważne trzeba nauczyć się poprawnie oddychać. Przeciążenia w zakręcie są tak mocne, że trzeba wziąć wdech przed zakrętem, a wypuścić powietrze dopiero po wyjściu z zakrętu. Nauka tego jest dość trudna - dodaje z uśmiechem kierowca.

Piotr Wiśnicki dodaje, że Formuła 3 różni się od Formuły 4 także pod względem detali, choćby takich, jak odwzorowanie fotela.

Kierowcy wchodzą do specjalnej pianki chemicznej, która jest włożona do bolidu. Wygląda to tak, że wchodzę do bolidu i ta pianka cały czas rośnie, odwzorowując moje ciało. Pianka jest nazywana potocznie sauną, z tego względu, że jest to bardzo gorące. Przez 15 minut pianka dostosowuje się do mojego ciała i w ten sposób tworzony jest dla mnie fotel - opowiada Wiśnicki.

18-latek w przyszłym sezonie wystartuje w F3 Regional. Zawodnicy ścigają się bolidami różnych marek, silniki są firmy Alpine o mocy około 280 KM.

Aktualnie jestem na torze Paul Ricard we Francji, kolejne testy będą w Barcelonie. To moje drugie testy w życiu w Formule 3 - mówi o testach Wiśnicki. W Formule 3 będę się ścigał z zawodnikami światowego formatu, są to wielokrotni mistrzowie świata, bardzo mocni zawodnicy. Miałem okazję ścigać się z nimi wcześniej. To będzie ciekawe wyzwanie - dodaje.

Piotr Wiśnicki ma 18 lat. Wcześniej był reprezentantem Jenzer Motorsport - Team'u Formuły 4. To wielki talent polskiej motoryzacji, przez wielu ekspertów nazywany następcą Roberta Kubicy.

/ Materiały prasowe

Piotr Wiśnicki przez wiele lat był reprezentantem Kadry Narodowej Polski w kartingu. Wielokrotnie stawał na podium na torach polskich i europejskich. W Finale Światowym w Portugalii zdobył 4. miejsce. Najmłodszy i najlżejszy zawodnik w kategorii DD2 w Finale Światowym w Brazylii, gdzie zajął wysokie 17. miejsce. Był najszybciej rozwijającym się polskim kierowcą Formuły 4.

Do bolidu F4 Piotr wsiadł po raz pierwszy w lipcu ubiegłego roku na torze w Misano i od początku zadziwił wszystkich swoim wrodzonym wyczuciem pojazdu. Dwa miesiące później w zawodach na słynnym torze Imola był jedynym zawodnikiem w stawce, który nigdy wcześniej na tym torze nie trenował, a mimo to zdobył swój pierwszy punkt w kategorii rookie.

Na zawodach na torze Monza Piotr zdobył 12 punktów do klasyfikacji generalnej sezonu. Tym samym stał się najwyżej sklasyfikowanym polskim zawodnikiem w historii włoskiej Formuły 4.

Pierwsze badanie czasu reakcji na symulatorze przeszedł w 2012 roku - jako dziewięciolatek. Uzyskał wtedy fenomenalne wyniki na poziomie wybitnych sportowców rangi olimpijskiej.

Bolid, którym obecnie się ściga ma 280KM. F3 Regional to imprezy towarzyszące Królowej Sportów motorowych Formule 1. Kierowcy z F3 będą mogli ścigać się m.in. po słynnym ulicznym torze w Monaco.