Polski zawodnik Piotr Wasilewski zdobył złoto w ITF World Cup Koper 2022. To impreza, na której spotykają się zawodnicy rywalizujący w taekwondo. To pierwszy taki sukces Wasilewskiego od dłuższego czasu. Polski zawodnik wywalczył medal w kategorii +77 36-45 lat.

Fot. Facebook - taewo.kwsw /

Piotr Wasilewski to urodzony w 1984 roku zawodnik oraz trener i wielokrotny reprezentant Polski. Jego najważniejsze osiągniecia to mistrzostwo świata juniorów w kategorii 58 kg, mistrzostwo Europy seniorów w kategorii 71 kg.

Wasilewski jest jednym z wielu zawodników, którzy przywieźli medale z tej imprezy. Zawodniczki i zawodników zrzesza klub TAEWO KWSW z Warszawy. W sumie stołeczna ekipa przywiozła 13 medali. Jak sami piszą, stać ich na jeszcze więcej w sporcie. Do tego potrzebni są jednak sponsorzy.

"Co by było gdyby pojechało nas więcej? Mamy dużo dobrych zawodników jednak ani klub ani sami zawodnicy nie są wstanie pokryć tak dużych kosztów imprezy. Zapraszamy chętnych sponsorów do współpracy i spełniania marzeń polskich sportowców. Kto podejmie z nami rękawice?" - czytamy na profilu klubu na Facebooku.

Adam Wersołowski

złoto w układach 2-1 kup 12-14 lat

złoto układach drużynowych 4-1 gup 12-14 lat

brąz w walkach drużynowych kolorowych pasów 12-14 lat.

Michał Wersołowski

złoto w układach 4-1 kup +46 lat

złoto w konkurencji walk kat. 76 - 84 kg + 46 lat

srebro w technikach specjalnych 4-1 gup +46lat

Michelle Wendykier

złoto w walkach kat.+65 kg 1-3 dan 15-17 lat

srebro w układach drużynowych juniorek 1-3 dan

srebro walkach drużynowych juniorek 1-3 dan

Nela Sicińska

brąz w walkach kat. 53-57kg 1-3 dan 15-17 lat

srebro walkach drużynowych juniorek 1-3 dan

Piotr Wasilewski

złoto w walkach +77 kg 36-45 lat

Anna Wersołowska

srebro w układach drużynowych juniorek 1-3 dan

5 wysokie miejscu tuż za podium przegrywajac 3:2 walkę o brązowy medal w układach juniorek 1-3 dan