Debiutujący w europejskich pucharach piłkarze Rakowa Częstochowa awansując do 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji zarobili już 1,65 mln euro z tytułu nagród od UEFA. Żeby awansować do fazy grupowej, co oznaczać będzie 2,94 mln premii, muszą wyeliminować belgijski KAA Gent.

REKLAMA