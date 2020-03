Po dwóch latach i dziewięciu miesiącach zawodnik Ajaxu Amsterdam Abdelhak Nouri wybudził się ze śpiączki. Dobre wieści przekazali wczoraj rodzina i przyjaciele w programie "De Wereld Draait Door".

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Jak informuje Onet, utalentowany sportowiec zapadł w śpiączkę w lipcu 2017 roku. W 72. minucie sparingowego spotkania z Werderem Brema Nouri po prostu położył się na murawie. Wyglądało to, jakby złapał go skurcz. Sędzia przerwał spotkanie, by sprawdzić, co dzieje się z piłkarzem. Chwilę później Nouriego trzeba było reanimować.

Nouri został przetransportowany helikopterem do szpitala, gdzie lekarze stwierdzili niewydolność układu krążenia. Po kilku dniach okazało się, że 20-latek ma trwałe obrażenia mózgu i zapadł w śpiączkę.

Po dwóch latach i dziewięciu miesiącach bez przełomu rodzina sportowca mogła w końcu przekazać dobre wieści. Piłkarz wybudził się ze śpiączki.

W tej chwili nie jest w stanie samodzielnie się poruszać czy mówić. Z najbliższymi komunikuje się unosząc brwi.

Abdelhak Nouri był uznawany za wielki talent holenderskiej piłki. Miał za sobą występy w młodzieżowej reprezentacji Holandii.

