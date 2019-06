Ukraina i Korea Południowa awansowały do finału piłkarskich mistrzostw świata do lat 20, które odbywają się w Polsce. Zespół ze wschodniej Europy pokonał w Gdyni Włochy 1:0. W Lublinie takim samym wynikiem Koreańczycy wygrali z Ekwadorem.

Radość reprezentantantów Ukrainy po wygranym meczu półfinałowym piłkarskich mistrzostw świata do lat 20 z Włochami w Gdyni / PAP/Adam Warżawa /

Ukraińcy w finale zagrają po raz pierwszy, zresztą nigdy wcześniej nie znaleźli się nawet w najlepszej czwórce. Zwycięską bramkę uzyskał w 65. minucie Serhij Buleca. Kwadrans później czerwoną kartką ukarany został Denys Popow i Włosi grali w przewadze.

W doliczonym czasie Gianluca Scamacca umieścił piłkę w siatce przeciwnika, ale po wideoweryfikacji arbiter dopatrzył się faulu włoskiego napastnika.



Z kolei w Lublinie od pierwszych minut to Ekwadorczycy sprawiali lepsze wrażenie, ale to rywale strzelili gola. W 39. minucie na listę strzelców wpisał się Choi Jun. Drużyna z Ameryki Południowej miała sporo okazji do wyrównania, a najlepszą w doliczonym czasie drugiej połowy, kiedy po strzale głową Leonardo Campany kapitalną interwencją popisał się bramkarz Lee Gwanyeon.



W piątek Włochy i Ekwador powalczą o trzecie miejsce w Gdyni, natomiast mecz o triumf w imprezie pomiędzy Ukrainą i Koreą Płd. zaplanowano na sobotę na stadionie Widzewa w Łodzi.



Wyniki półfinałów:



Ukraina - Włochy 1:0 (0:0)Ekwador - Korea Płd. 0:1 (0:1)