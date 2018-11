Po bezbramkowym remisie w Mediolanie z Włochami piłkarze Portugalii jako pierwsi awansowali do Final Four Ligi Narodów. Mistrzowie Europy mają być gospodarzami tej imprezy, która odbędzie się w czerwcu przyszłego roku.



Piłkarze Portugalii jako pierwsi awansowali do Final Four Ligi Narodów /MATTEO BAZZI /PAP/EPA

Na stadionie San Siro przeważali gospodarze, pod bramkę portugalską często zapuszczał się nawet rozgrywający setny mecz w "Squadra Azzurra" obrońca Giorgio Chiellini, ale brakowało skuteczności. W drugiej połowie groźne kontry wyprowadzali rywale, występujący w całej fazie grupowej bez swojego lidera Cristiano Ronaldo.

Obie drużyny były przeciwnikami biało-czerwonych. Zespół Jerzego Brzęczka zajął ostatnie miejsce w grupie A3, bez względu na wynik ostatniego meczu we wtorek w Guimaraes z Portugalią, i w następnej edycji Ligi Narodów zagra w dywizji B.

W jedynym sobotnim spotkaniu tej dywizji Turcja przegrała w Konyi ze Szwecją 0:1 po bramce w 71. minucie z rzutu karnego Andreasa Granqvista. W ten sposób Szwedzi otworzyli sobie drogę do najwyższej dywizji. Osiągną cel, jeśli we wtorek w Sztokholmie pokonają Rosję.

Turcja natomiast spadła do dywizji C. W odwrotnym kierunku zmierza Serbia, która w Belgradzie w meczu na szczycie grupy C4 pokonała Czarnogórę 2:1. Po upływie pół godziny najpierw Adem Ljajic, a dwie minuty później Aleksandar Mitrovic trafili do siatki. W 38. minucie ten ostatni mógł podwyższyć na 3:0, ale z rzutu karnego posłał piłkę nad poprzeczką. W 70. minucie kontaktowego gola strzelił Stefan Mugosa, ale goście nie zdołali doprowadzić do remisu. Cały mecz w barwach Czarnogóry rozegrał piłkarz Legii Warszawa Marko Vesovic.

W drugim spotkaniu tej grupy Rumunia wygrała w Ploeszti z Litwą 3:0. Serbowie przypieczętują awans, jeśli we wtorek w Belgradzie pokonają zdegradowanych już do dywizji D i pozostających bez punktu Litwinów.

W grupie C1 Albania przegrała ze Szkocją 0:4 i spadła do najniższej dywizji. We wtorek Szkoci o awans do dywizji B zagrają w Glasgow z Izraelem.

W najniższej dywizji Azerbejdżan wygrał z Wyspami Owczymi 2:0, a Malta przegrała z Kosowem 0:5. W grupie D3 prowadzi Kosowo, wyprzedzając Azerów o dwa punkty. Bezpośrednie starcie tych drużyn we wtorek w Prisztinie zadecyduje o awansie do dywizji C.

(j.)