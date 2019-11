Wyniki 4. kolejki Ligi Europy:

czwartek, 7 listopada:

Grupa A

F91 Dudelange - FC Sevilla 2:5 (0:4)

APOEL Nikozja - Karabach Agdam 2:1 (0:1)

Tabela:

M Z R P Bramki Pkt

1. FC Sevilla 4 4 0 0 12-2 12 - awans

2. APOEL Nikozja 4 1 1 2 7-8 4

3. Karabach Agdam 4 1 1 2 7-8 4

4. F91 Dudelange 4 1 0 3 7-15 3

Grupa B

FC Kopenhaga - Dynamo Kijów 1:1 (1:0)

FC Lugano - Malmoe FF 0:0

1. FC Kopenhaga 4 1 3 0 4-3 6

2. Dynamo Kijów 4 1 3 0 3-2 6

3. Malmoe FF 4 1 2 1 3-3 5

4. FC Lugano 4 0 2 2 1-3 2

Grupa C

FC Basel - Getafe 2:1 (1:1)

FK Krasnodar - Trabzonspor 3:1 (2:0)

1. FC Basel 4 3 1 0 10-3 10 - awans

2. Getafe 4 2 0 2 4-4 6

3. FK Krasnodar 4 2 0 2 6-8 6

4. Trabzonspor 4 0 1 3 3-8 1

Grupa D

LASK Linz - PSV Eindhoven 4:1 (0:1)

Rosenborg Trondheim - Sporting Lizbona 0:2 (0:2)

1. Sporting Lizbona 4 3 0 1 7-4 9

2. LASK Linz 4 2 1 1 6-3 7

3. PSV Eindhoven 4 2 1 1 8-7 7

4. Rosenborg Trondheim 4 0 0 4 1-8 0

Grupa E

CFR Cluj - Stade Rennes 1:0 (0:0)

Lazio Rzym - Celtic Glasgow 1:2 (1:1)

1. Celtic Glasgow 4 3 1 0 7-3 10 - awans

2. CFR Cluj 4 3 0 1 4-3 9

3. Lazio Rzym 4 1 0 3 5-7 3

4. Stade Rennes 4 0 1 3 2-5 1

Grupa F

Vitoria Guimaraes - Arsenal Londyn 1:1 (0:0)

Standard Liege - Eintracht Frankfurt 2:1 (0:0)

1. Arsenal Londyn 4 3 1 0 11-3 10

2. Standard Liege 4 2 0 2 5-7 6

3. Eintracht Frankfurt 4 2 0 2 4-6 6

4. Vitoria Guimaraes 4 0 1 3 3-7 1

Grupa G

Rangers FC - FC Porto 2:0 (0:0)

Feyenoord Rotterdam - Young Boys Berno 1:1 (1:0)

1. Young Boys Berno 4 2 1 1 6-4 7

2. Rangers FC 4 2 1 1 5-3 7

3. Feyenoord Rotterdam 4 1 1 2 3-4 4

4. FC Porto 4 1 1 2 3-6 4

Grupa H

Ferencvaros Budapeszt - CSKA Moskwa 0:0

Espanyol Barcelona - Łudogorec Razgrad 6:0 (3:0)

1. Espanyol Barcelona 4 3 1 0 10-1 10 - awans

2. Łudogorec Razgrad 4 2 0 2 8-8 6

3. Ferencvaros Budapeszt 4 1 2 1 2-4 5

4. CSKA Moskwa 4 0 1 3 1-8 1

Grupa I

FK Ołeksandrija - AS St. Etienne 2:2 (0:1)

VfL Wolfsburg - KAA Gent 1:3 (1:0)

1. KAA Gent 4 2 2 0 9-6 8

2. VfL Wolfsburg 4 1 2 1 7-7 5

3. Saint-Etienne 4 0 3 1 6-7 3

4. FK Ołeksandrija 4 0 3 1 5-7 3

Grupa J

Wolfsberger AC - Istanbul Basaksehir 0:3 (0:0)

Borussia Moenchengladbach - AS Roma 2:1 (1:0)

1. Istanbul Basaksehir 4 2 1 1 5-5 7

2. AS Roma 4 1 2 1 7-4 5

3. Borussia Moenchengladbach 4 1 2 1 4-7 5

4. Wolfsberger AC 4 1 1 2 5-5 4

Grupa K

SC Braga - Besiktas Stambuł 3:1 (2:1)

Wolverhampton Wanderers - Slovan Bratysława 1:0 (0:0)

1. SC Braga 4 3 1 0 8-4 10

2. Wolverhampton Wanderers 4 3 0 1 4-2 9

3. Slovan Bratysława 4 1 1 2 7-7 4

4. Besiktas Stambuł 4 0 0 4 4-10 0

Grupa L

FK Astana - AZ Alkmaar 0:5 (0:1)

21.00 Manchester United - Partizan Belgrad 3:0 (2:0)

1. Manchester United 4 3 1 0 5-0 10 - awans

2. AZ Alkmaar 4 2 2 0 13-2 8

3. Partizan Belgrad 4 1 1 2 4-7 4

4. FK Astana 4 0 0 4 1-14 0