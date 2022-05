Raków Częstochowa nie wykorzystał atutu własnego boiska i zremisował z Cracovią 1:1. Potknięcie częstochowian wykorzystał Lech Poznań, który pokonał na wyjeździe Piasta Gliwice 2:1 i objął pozycję lidera piłkarskiej ekstraklasy.

Radosław Murawski (Lech Poznań) i Damian Kądzior (Piast Gliwice) / Zbigniew Meissner / PAP

Początek meczu Rakowa z Cracovią był dosyć wyrównany, ale pierwsze sytuacje strzeleckie wypracowali gospodarze. W 6. minucie Lukas Hrosso złapał piłkę po technicznym uderzeniu Mateusza Wdowiaka, a chwilę później Hiszpan Ivi Lopez z rzutu wolnego trafił w mur. Jeszcze lepszą okazję miał Raków w 17. minucie, gdy z prawej strony dośrodkował Fabio Sturgeon, a Wdowiak zgrał piłkę głową do nadbiegającego Patryka Kuna, lecz ten ostatni strzelił obok bramki.

W 37. min Lopez znowu trafił z wolnego w mur, ale piłka wyszła na róg i po nim Raków objął prowadzenie. Co prawda, dośrodkowanie Lopeza z prawej strony przeszło przez całe pole karne, ale piłkę przejął Ben Lederman i podał do Vladislavsa Gutkovskisa, a ten z bliska skierował ją głową do siatki. Reprezentant Łotwy mógł w 44. minucie zdobyć drugiego gola, lecz tym razem uderzał sprzed linii pola karnego i posłał piłkę wysoko ponad bramką.

Cracovia w pierwszej połowie właściwie nie oddała celnego strzału, chociaż bardzo groźne były dośrodkowania Michala Siplaka z rzutów rożnych. Dwukrotnie po jego zagraniach Vladan Kovacevic decydował się na piąstkowanie.

Na początku drugiej połowy, w 51. i 52. minucie, dwóch kolejnych okazji nie wykorzystał Lopez. Goście odpowiedzieli efektownym rajdem, jaki przez pół boiska przeprowadził Duńczyk Mathias Hebo Rasmussen, dopiero Tomas Petrasek zdołał przerwać tę akcję.

W 59. min piłka po raz drugi znalazła się w bramce Cracovii, lecz Tomasz Kwiatkowski gola nie uznał, gdyż Wdowiak był na spalonym.

Tymczasem gościom udało się w 62. min wyprowadzić kontratak, który dał im wyrównanie - po stracie piłki przez Frana Tudora, lewym skrzydłem pognał Gruzin Otar Kakabadze, a jego podanie na bramkę zamienił Rumun Sergiu Hanca.

Niewiele brakowało, by w 67. min podobna akcja przyniosła Cracovii drugie trafienie, lecz tym razem skutecznie interweniował Petrasek, który wybił Hance piłkę. Wcześniej, bo w 65. minucie, po przeciwnej stronie boiska, w zamieszaniu po rzucie rożnym, szczęście dopisało gościom, bo piłka trafiła w poprzeczkę.

W 86. min tuż obok słupka strzelał Kakabadze, ale w końcówce groźniej było pod bramką gości. W 83. Hrosso obronił strzał Jakuba Araka z półobrotu, a w trzeciej minucie czasu doliczonego przez arbitra Arak główkował niecelnie. Potem, przy rogu, na pole karne Cracovii zapędził się nawet Kovacevic. Wydawało się jeszcze, że może być rzut karny dla Rakowa za zagranie ręką, ale gwizdek arbitra milczał.

Był to pierwszy od ponad 40 lat ligowy pojedynek Rakowa z Cracovią w Częstochowie. W 1981 roku, w II lidze, też był remis, tyle że bezbramkowy. Rok wcześniej Cracovia wygrała pod Jasną Górą 2:0, a w 1978 Raków 3:0.

Potknięcie Rakowa wykorzystał Lech Poznań. Zespół z Wielkopolski pokonał na wyjeździe Piasta Gliwice 2:1 i został liderem piłkarskiej ekstraklasy.

Wynik meczu otworzył Kamiński w 16 minucie. Na początku drugiej połowy wyrównał Kądzior. Gola na wagę 3 punktów dla Lecha zdobył w 88 minucie Ishak.

Lech po 32 kolejkach ma 68 punktów. Dwa "oczka" mniej ma Raków. 5 punktów do lidera traci trzecia Pogoń Szczecin.