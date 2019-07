Paweł Brożek podpisał nowy kontrakt z Wisłą Kraków. Umowa będzie obowiązywać do 30 czerwca 2020 roku. 36-letni napastnik jest najbardziej utytułowanym aktywnym piłkarzem ekstraklasy.

Paweł Brożek podpisał kontrakt z Wisłą Kraków / Michał Klag / PAP

Brożek ma na swoim koncie osiem tytułów mistrza Polski, rozegrał 357 meczów na poziomie ekstraklasy, w których zdobył 141 bramek. Dwukrotnie był też królem strzelców.



Latem 2017 roku wydawało się, że zakończy karierę, ale trener Wisły Maciej Stolarczyk namówił go na powrót do zespołu. W minionym sezonie zagrał w 14 spotkaniach i strzelił dwa gole.



Brożek trochę wahał się, czy podpisywać kontrakt na kolejny sezon, gdyż często zmagał się z kontuzjami. Ostatecznie zdecydował się, aby jeszcze pomóc Wiśle, z którą związany jest, z niewielkimi przerwami, od grudnia 1998 roku.



W trakcie przygotowań do sezonu prezentował dobrą dyspozycję, a w sobotnim sparingu z Puszczą Niepołomice wygranym przez "Białą Gwiazdę" 4:2 skompletował hat-tricka.



Wcześniej krakowski klub przedłużył kontrakty z: Jakubem Błaszczykowskim, Rafałem Boguskim, Vullnetem Bashą, Łukaszem Burligą, Marcinem Wasilewskim i Jakubem Bartoszem.



Wisła ligowy sezon rozpocznie w sobotę meczem na swoim stadionie ze Śląskiem Wrocław.