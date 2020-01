Na tenisistę Elliota Benchetrita posypały się gromy. Chodzi o incydent w trakcie meczu z Dmitrim Popko na Australian Open. W przerwie gracz zwrócił się do dziewczynki podającej piłki, żeby… obrała mu banana. Reakcja arbitra była natychmiastowa. "Ona nie jest twoją niewolnicą" – powiedział, zwracając się do tenisisty. Nagranie wyciekło do internetu i stało się hitem.

