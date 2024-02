Jesteśmy zadowoleni z sezonu 2023/2024 – powiedział nam dyrektor sportowy Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego, Konrad Niedźwiedzki. Były panczenista ocenił postawę swoich kolegów, którzy w miniony weekend świetnie zaprezentowali się podczas ostatnich zawodów Pucharu Świata i którzy za nieco ponad tydzień rozpoczną rywalizację na mistrzostwach świata.

Polscy panczeniści podczas występu w Kanadzie / CJ GUNTHER / PAP/EPA

Zobacz również: Udany występ polskich sprinterów w PŚ w łyżwiarstwie szybkim

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Niedźwiedzki: Mamy kosmiczne wyniki i jesteśmy z tego dumni

W biegach krótkich, sprinterskich, był to bardzo dobry cykl Pucharu Świata - z bardzo mocnym podsumowaniem cyklu (w Quebecu - red.). Jesteśmy bardzo zadowoleni. Oczywiście, w przeszłości mieliśmy również dobre wyniki chociażby za sprawą Artura Wasia. Jednak na ostatnich zawodach czy na mistrzostwach Europy osiągnęliśmy kosmiczne wyniki i jestem z tego dumny. Jest natomiast niedosyt, jeśli chodzi biegi długie - powiedział Niedźwiedzki.

Zwrócił też uwagę na to, że polskie drużyny - zarówno męska jak i kobieca - mogą rywalizować z najlepszymi zespołami na świecie. W Pucharze Świata z czterech kwalifikacji drużynowych w trzech Polacy znaleźli się na podium. To świadczy o tym, że drużyny są naszą mocną stroną - zaznacza dyrektor sportowy PZŁŚ.

15 lutego rozpoczynają się mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim. Po takim sezonie, w którym reprezentanci Polski stawali wielokrotnie na podium Pucharu Świata oraz zdobywali medale na mistrzostwach Europy, liczymy też na medale w Calgary. Trzeba jednak patrzeć realistycznie, staram się to robić. Oczywiście, po takich zawodach jak w ubiegły weekend trudno nie myśleć o medalach. Oczywiście mistrzostwa świata to inne zawody niż Puchar Świata. Zawody w Quebecu były na 10 dni przed mistrzostwami, więc jest szansa, że zawodnicy dowiozą formę. W Calgary czeka ich bardzo szybki lód. Ważne jest to, jak zawodnicy udźwigną to mentalnie. Są mistrzami Europy, ustanawiali rekord świata, wygrywali też z liderami Pucharu Świata - zaznaczył.

Do Calgary poleci cała reprezentacja Polski, która startowała w cyklu Pucharu Świata.

Kobiety: Martyna Baran, Karolina Bosiek, Magdalena Czyszczoń, Natalia Jabrzyk, Olga Piotrowska, Iga Wojtasik, Andżelika Wójcik.

Mężczyźni: Marcin Bachanek, Marek Kania, Piotr Michalski, Szymon Palka, Jakub Piotrowski, Damian Żurek.