Spośród 47 zawodników, którzy Czesław Michniewicz powołał do szerokiej kadry na mundial, w weekend zagrało 31 piłkarzy. Zdecydowana większość z nich wyszła w podstawowych składach swoich drużyn. Bramki zdobyli: Robert Lewandowski, Dawid Kownacki oraz piłkarze z Ekstraklasy: Kamil Grosicki, Maik Nawrocki, Patryk Kun i Michał Skóraś. Do rozpoczęcia mistrzostw świata pozostały już tylko trzy tygodnie.

Robert Lewandowski / BIEL ALINO / PAP/EPA

Najwięcej po tym weekendzie mówi się o Robercie Lewandowskim. Kapitan kadry dał bowiem zwycięstwo FC Barcelonie w trudnym, wyjazdowym meczu z Valencią. W doliczonym czasie gry Polak dosięgnął piłki dośrodkowanej przez Raphinhę i zdobył jedynego gola na wagę trzech punktów. Zwycięstwo Fortunie Dusseldorf dał za to gol Dawida Kownackiego. Nasz napastnik zamienił na bramkę rzut karny i dzięki temu jego klub wygrał 2:1 z Kilonią. W tym meczu wystąpił także Michał Karbownik.

Pozostałe "polskie" bramki oglądaliśmy w Ekstraklasie. W hicie kolejki, w którym Lech Poznań przegrał z Rakowem Częstochowa, trafili Patryk Kun i Michał Skóraś. Dla Pogoni Szczecin bramkę strzelił Kamil Grosicki, a dla Legii Warszawa - Maik Nawrocki.

Piłkarz Miedzi Legnica Nemanja Mijuskovic (L) i Kamil Grosicki (P) z Pogoni Szczecin podczas meczu Ekstraklasy / Sebastian Borowski / PAP

Asystę w drugiej lidze angielskiej zanotował Krystian Bielik. Wydaje się, że chciał w tej sytuacji oddać strzał, ale nieczysto trafił w piłkę. Futbolówka trafiła do jego kolegi, który w akrobatyczny sposób skierował ją do bramki. Z asystą weekend zakończył także Michał Helik z Huddersfiled Town. Polak podał do partnera z drużyny, który zauważył, że bramkarz rywali wyszedł ze swojej bramki i przelobował go z kilkudziesięciu metrów. Asysta zapisana na konto Polaka, który jednak wyróżniał się w defensywie i trafił do drużyny kolejki Championship.

Warto odnotować, że trzeci z rzędu mecz bez straconej bramki w Serie A zanotował Wojciech Szczęsny. Po raz pierwszy czyste konto w lidze duńskiej zachował Kamil Grabara.

Coraz mniejsze szanse na znalezienie się w wąskiej kadrze na mistrzostwa ma Adam Buksa. Napastnik Lens nie znalazł się w kadrze na piątkowy mecz przeciwko drużynie z Tuluzy (3:0) z powodu kłopotów zdrowotnych. Buksa, który latem długo leczył kontuzję, w tym sezonie zagrał tylko w 4 meczach ligi francuskiej, a na boisku spędził zaledwie 59 minut. Trudno w takiej sytuacji liczyć na bilet do Kataru. Kontuzja zakończy najprawdopodobniej mundialowe marzenia Jacka Góralskiego.

Do zdrowia wraca ciągle Kamil Glik, który nie zagrał w sobotnim meczu Benevento z Pisą (0:0). Lider naszej defensywy od pewnego czasu leczy uraz przywodziciela w prawym udzie, ale na początku listopada ma być już gotowy. Uraz uniemożliwił ligowy występ także Robertowi Gumnemu z Augrsubrga. Niestety minut na boisku nie zbiera także kolejny doświadczony obrońca Jan Bednarek. Przesiedział na ławce rezerwowych mecz Aston Villi z Newcastle. Przyspawany do ławki ciągle jest Szymon Żurkowski z Fiorentiny i tu mundialowe plany też już raczej rozwiane.

Za nadmiar żółtych kartek w weekend odpoczywał Patryk Dziczek. Z zupełnie innego prozaicznego powodu nie grają już Grzegorz Krychowiak, Karol Świderski i Kamil Jóźwiak. W Arabii Saudyjskiej zarządzono już przerwę w rozgrywkach. Charlotte FC, w którym grają Świderski i Jóźwiak, odpadło już z rywalizacji w lidze MLS. W Holandii w weekend nie zagrali Kacper Kozłowski i Sebastian Szymański. Mecz ich drużyn zostały bowiem przełożone.

Trzech naszych reprezentantów występujących we Włoszech zagrać może dopiero dziś. Mecz Hellas Verona i AS Romy, w którym mogą zagrać Paweł Dawidowicz i Nicola Zalewski rozpocznie się o 18:30. Wieczorem zagra z kolei Bologna Łukasza Skorupskiego. Rywalem będzie Monza.

Weekendowe mecze kadrowiczów:

BRAMKARZE:

Bartłomiej Drągowski (Spezia) - 90 minut w meczu z Fiorentiną (1:2)

Kamil Grabara (FC Kopenhaga) - 90 minut w meczu z Randers FC (2:0). Dostał żółtą kartkę.

Radosław Majecki (Cercle Brugge) - 90 minut i żółta kartka w meczu z Kortrijk (1:1)

Łukasz Skorupski (Bologna) - mecz z Monzą dziś o 20:30

Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn) - 90 minut w meczu z Lecce (1:0)

OBROŃCY:

Jan Bednarek (Aston Villa) - na ławce rezerwowych w meczu z Newcastle (0:4)

Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua) - 90 minut w meczu z Interem (0:3)

Paweł Bochniewicz (SC Heerenveen) - 90 minut w meczu z Utrechtem (1:2)

Matty Cash (Aston Villa) - 69 minut w meczu z Newcastle (0:4)

Paweł Dawidowicz (Hellas Werona) - mecz z AS Romą zostanie rozegrany dziś o 18:30.

Kamil Glik (Benevento) - nie zagrał w meczu z Pisą. Ciągle leczy kontuzje.

Robert Gumny (FC Augsburg) - z powodu kontuzji nie zagrał przeciwko VfB Stuttgart (1:2)

Michał Helik (Huddersfield Town) - 90 minut, asysta i żółta kartka w meczu z Milwall (1:0)

Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa) - 45 minut w meczu z Jagiellonią (5:2). Obrońca Legii doznał kontuzji - skręcił staw skokowy. Dziś po badaniach dowiemy się jak poważny jest ten uraz.

Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów) - 25 minut w meczu z Kryvbasem (3:1)

Jakub Kiwior (Spezia) - 90 minut w meczu z Fiorentiną (1:2)

Maik Nawrocki (Legia Warszawa) - 90 minut i gol w meczu z Jagiellonią (5:2)

Tymoteusz Puchacz (Union Berlin) - 59 minut w meczu z Borussią Moenchengladbach (2:1). To był jego debiut w Bundeslidze, choć piłkarzem Unionu jest od lipca 2021 (z przerwą na wypożyczenie do Trabzonsporu).

Arkadiusz Reca (Spezia) - 60 minut w meczu z Fiorentiną (1:2)

Mateusz Wieteska (Clermont Foot 63) - 90 minut w meczu z Nantes (1:1)

POMOCNICY:

Krystian Bielik (Birmingham City) - 90 minut i asysta w meczu z Queens Park Rangers (2:0). Został ukarany żółtą kartką.

Patryk Dziczek (Piast Gliwice) - pauzował za żółte kartki w meczu z Koroną (1:1)

Przemysław Frankowski (RC Lens) - 90 minut w meczu z Toulouse (3:0)

Jacek Góralski (VfL Bochum) - leczy kontuzje

Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin) - 88 minut i gol w wygranym 4:2 meczu z Miedzią.

Kamil Jóźwiak (Charlotte FC) - jego drużyna zakończyła już sezon w MLS

Jakub Kamiński (VfL Wolfsburg) - 81 minut w meczu z VfL Bochum (4:0)

Michał Karbownik (Fortuna Duesseldorf) - 90 minut w meczu z Kilonią (2:1). Zagrał na lewej obronie.

Mateusz Klich (Leeds United) - na ławce rezerwowych w meczu z Liverpoolem (2:1)

Kacper Kozłowski (Vitesse Arnhem) - mecz ligowy z Ajaxem został przełożony

Grzegorz Krychowiak (Al-Shabab) - liga w Arabii Saudyjskiej już nie gra. Krychowiak trenuje z Legią Warszawa.

Patryk Kun (Raków Częstochowa) - 90 minut i gol w meczu z Lechem Poznań (2:1)

Karol Linetty (Torino FC) - 6 minut i żółta kartka w meczu z Milanem (2:1)

Mateusz Łęgowski (Pogoń Szczecin) - 90 minut w meczu z Miedzią (4:2)

Jakub Piotrowski (Łudogorec Razgrad) - 69 minut w meczu z Septemrvi Sofia (3:1)

Michał Skóraś (Lech Poznań) - 90 minut i gol w meczu z Rakowem Częstochowa (1:2). Został ukarany żółtą kartką.

Damian Szymański (AEK Ateny) - 90 minut w meczu z PAOK-iem Saloniki (2:0)

Sebastian Szymański (Feyenoord Rotterdam) - klub w weekend nie rozgrywał meczu ligowego. W czwartek Feyenoord zagra w Lidze Europy z Lazio Rzym.

Nicola Zalewski (AS Roma) - mecz z Hellas Verona dziś o 18:30

Piotr Zieliński (SSC Napoli) - 56 minut w meczu z Sassuolo (4:0)

Szymon Żurkowski (Fiorentina) - na ławce rezerwowych w meczu ze Spezią (2:1)

NAPASTNICY:

Adam Buksa (RC Lens) - z powodu urazu nie znalazł się w kadrze meczowej na starcie z Toulouse (3:0)

Dawid Kownacki (Fortuna Duesseldorf) - 90 minut i gol z rzutu karnego na wagę zwycięstwa w meczu z Kilonią (2:1)

Robert Lewandowski (FC Barcelona) - 90 minut i zwycięski gol w meczu z Valencią (1:0)

Arkadiusz Milik (Juventus Turyn) - 90 minut i żółta kartka w meczu z Lecce (1:0)

Krzysztof Piątek (Salernitana) - 82 minuty w meczu z Lazio (3:1)

Karol Świderski (Charlotte FC) - jego drużyna zakończyła już sezon w MLS