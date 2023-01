Zanim trafił do boksu, grał w piłkę nożną w krakowskiej Garbarni. Boksować zaczął jako uczeń technikum mechanicznego, bo przy 40 kg nadawał się do obsadzenia wagi muszej. Treningi pięściarskie zaczynał w AZS AWF Kraków, po czym - po zmianie szkoły - przeniósł się do Unii Oświęcim, gdzie grywał także w piłkę nożną. Pod opieką trenera Władysława Wnęka porzucił karierę futbolową i poświęcił się pięściarstwu.

W 1956 r. Władysław Kaim został zawodnikiem Wisły Kraków.

"W latach sześćdziesiątych ludzie często 'chodzili na Kaima'. Był bokserem walczącym widowiskowo, atrakcyjnie, bardzo często posyłał rywali na deski, ponad sto walk wygrał przed czasem, przy czym sam nigdy nie przegrał przez knock-out" - napisano o Władysławie Kaimie na stronie historiawisly.pl.

W latach 1963-72 sportowiec reprezentował barwy Hutnika Kraków i w tej drużynie zakończył karierę zawodniczą.

Władysław Kaim (piąty z prawej) w składzie drużyny Hutnika Kraków (archiwum rodzinne) /

Władysław Kaim trzykrotnie zdobył brązowy medal mistrzostw Polski w boksie. W drużynie trzy razy wywalczył także złote medale krajowego czempionatu. Brał udział w bokserskich mistrzostwach Europy.

W latach 1973-75 Władysław Kaim był trenerem pięściarzy Wisły Kraków.

W wiślackich czasów wywodziła się znajomość, która zakończyła się małżeństwem. Halina, 14-letnia wówczas zawodniczka sekcji gimnastycznej, wypatrzyła swojego przyszłego męża trenującego boks w sąsiedniej sali przy ul. Reymonta. Ślub para wzięła w 1964 r. Razem przez kilkadziesiąt lat prowadzili pierwszy w Nowej Hucie sklep zoologiczny, który działał do 2013 r. Tu przychodzili kibice i znajomi, aby wspominać czasy pięściarskiej potęgi Krakowa, która z biegiem lat stawała się już tylko historią.

Władysław Kaim (fotografia z archiwum rodzinnego) /

Jak wspominali jego bliscy, będąc bokserem pamiętał, co zawodnikom radził legendarny trener Feliks Stamm: "Sztuką baranów tłuką, a nie siłą".

Pogrzeb Władysława Kaima odbędzie się w sobotę 14 stycznia o godz. 9.40 na Cmentarzu Rakowickim.