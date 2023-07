Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) zapewnił, że zdyskwalifikowana w czwartek w szermierczych mistrzostwach świata ukraińska szablistka Ołha Charłan w przypadku braku kwalifikacji będzie miała prawo wystąpić w przyszłorocznych igrzyskach w Paryżu.

Ołha Charłan w przypadku braku kwalifikacji będzie miała prawo wystąpić w przyszłorocznych igrzyskach w Paryżu / TIBOR ILLYES / PAP/EPA

Charłan - jedna z najbardziej utytułowanych szablistek w historii, m.in. czterokrotna indywidualna mistrzyni globu i sześciokrotna mistrzyni Europy, która ma w dorobku też dwa brązowe medale olimpijskie - została w zdyskwalifikowana po zwycięskim pojedynku z występującą jako "sportowiec neutralny" Rosjanką Anną Smirnową, ponieważ nie chciała podać jej ręki w geście podziękowania za walkę, czego wymagają przepisy szermiercze.

W osobistym liście do Ukrainki przewodniczący MKOl Thomas Bach podkreślił, że w drodze "szczególnego wyjątku" MKOl przyzna jej dodatkowe miejsce, aby umożliwić występ w Paryżu w przypadku braku kwalifikacji. Wskazał też, że rozumie, jaki "rollercoaster emocji musiała przeżywać" w związku z tym zdarzeniem.

"To godne podziwu, jak radzisz sobie z tą niewiarygodnie trudną sytuacją" - zwrócił się do Charłan, który podobnie jak ona był mistrzem olimpijskim w drużynie, ale startował we florecie.

Rosjanka nie podniosła szabli

Sytuacja dot. Charłan wzbudziła wiele kontrowersji. Był to bowiem pierwszy pojedynek między sportowcami z Ukrainy i Rosji, poza tenisem, od wybuchu wojny w lutym ubiegłego roku. Był możliwy, gdyż Ukraina ostatnia złagodziła wewnętrzne przepisy i dopuszcza rywalizację swoich reprezentantów z Rosjanami, o ile mają status "sportowców neutralnych", a taki - po przejściu weryfikacji przez specjalną komisję Międzynarodowej Federacji Szermierczej (FIE) - miała Smirnowa.