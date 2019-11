Philadeplhia 76ers pokonała na wyjeździe Portland Trail Blazers 129:128 w szalonym meczu koszykarskiej ligi NBA, który rozstrzygnął się na 0,4 s przed końcową syreną. Bohaterem spotkania był Furkan Korkmaz, który w ostatniej chwili trafił za trzy punkty.

Mecz Minnesota Timberwolves - Washington Wizards / ERIK S. LESSER / PAP/EPA

Moje marzenia się spełniły. Nie wiedziałem potem, jak powinienem się zachować. To był najważniejszy rzut w mojej karierze - skomentował turecki zawodnik. Goście przegrywali już 21 punktami i rozpoczęli szalone odrabianie strat.



Korkmaz nie znajdował się jednak w najlepszej pozycji do oddania rzutu. Był niemal w samym rogu boiska, ale Ben Simmons zauważył, że nie jest pilnowany i będzie miał czas, by się odpowiednio ustawić do rzutu. Podał do Turka, a ten wykorzystał szansę i zapewnił swojej drużynie zwycięstwo.



Philadeplhia 76ers jest jedyną w tym sezonie NBA niepokonaną drużyną. A taką serię - pięciu zwycięstw na początku sezonu - zanotowała po raz ostatni w sezonie 2000/01. Wówczas nie przegrała pierwszych dziesięciu spotkań, a potem została mistrzami Konferencji Wschodniej.



Motorem zespołu w sobotę był Ben Simmons, któremu niewiele zabrakło do triple-double. Zdobył 18 punktów, miał 11 zbiórek i osiem asyst. Najskuteczniejszy wśród gości był jednak Al Horford - 25 punktów.



To kolejna porażka Portland w swojej hali. W tym sezonie jeszcze nie wygrali meczu przed własną publicznością. Najlepszym zawodnikiem w Trail Blazers był Damian Lillard - 33 punkty, pięć zbiórek i dziewięć asyst.



Bardzo dobre spotkanie w barwach Milwaukee Bucks rozegrał Giannis Antetokounmpo. Grek poprowadził swój zespół do zwycięstwa przed własną publicznością nad Toronto Raptors 115:105. Sam zdobył 36 punktów, miał 15 zbiórek, osiem asyst i cztery bloki.



Miałem w sobie przed tym meczem bardzo dużo motywacji i chęci zwycięstwa. Tym bardziej, że to swoisty rewanż. Zdaję sobie sprawę z tego, że po odejściu Kawhiego Leonarda to całkowicie inna drużyna, ale mają w ekipie także innych znakomitych zawodników. A jak sobie pomyślałem, że Toronto pozbawiło nas ostatnio udziału w finale NBA, to wtedy człowiek chce robić wszystko jeszcze trochę mocniej. Ten zawziętości jest wtedy więcej - powiedział.

Wyniki sobotnich meczów koszykarskiej ligi NBA:

Oklahoma City Thunder - New Orleans Pelicans 115:104

Detroit Pistons - Brooklyn Nets 113:109

Orlando Magic - Denver Nuggets 87:91

Washington Wizards - Minnesota Timberwolves 109:131

Memphis Grizzlies - Phoenix Suns 105:114

Milwaukee Bucks - Toronto Raptors 115:105

Golden State Warriors - Charlotte Hornets 87:93

Portland Trail Blazers - Philadeplhia 76ers 128:129