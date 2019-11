Giannis Antetokounmpo znów rozegrał świetny mecz w lidze koszykówki NBA. W poniedziałek zdobył 50 pkt dla Milwaukee Bucks, którzy we własnej hali wygrali z Utah Jazz 122:118. Bucks są najlepszą drużyną na Wschodzie z bilansem 14 zwycięstw i trzech porażek.

Mecz Golden State Warriors - Oklahoma City Thunder / JOHN G. MABANGLO / PAP/EPA

Po prostu próbuję być coraz lepszy. Pracuję nad tym dzień po dniu - powiedział Antetokounmpo. Reprezentant Grecji zaliczył ponadto 14 zbiórek i tym samym zanotował double-double we wszystkich 17 meczach sezonu. To najdłuższa taka seria od wyczynu Billa Waltona, który na początku rozgrywek 1976/77 miał dwie dwucyfrowe statystyki w 34 kolejnych spotkaniach.



Nie był to łatwy mecz dla Bucks. Zawodnicy z Salt Lake City, legitymujący się drugą najlepszą obroną w lidze, prowadzili do przerwy 57:48, ale w trzeciej kwarcie gospodarze przebudzili się, a w czwartej zdobyli aż 42 punkty - najwięcej w tym sezonie w całej lidze.



Na Zachodzie najlepsi są Los Angeles Lakers (15-2). W poniedziałek 16-krotni mistrzowie NBA triumfowali po raz ósmy z rzędu, pokonując na wyjeździe San Antonio Spurs 114:104. LeBron James uzyskał dla gości 33 punkty, 14 asyst i trzy zbiórki.



Obrońcy tytułu Toronto Raptors (12-4) również odnieśli zwycięstwo, wygrywając na własnym parkiecie z Philadelphia 76ers 101:96. Dla gospodarzy najwięcej punktów - 25 zdobył Kameruńczyk Pascal Siakam. Jego słynny rodak Joel Embiid, grający w barwach drużyny z Filadelfii, po raz pierwszy w karierze nie uzyskał ani jednego punktu (0/11 za dwa punkty, 0/4 za trzy, 0/3 rzuty wolne).



Nigdy nie sądziłem, że kiedykolwiek będę mówił o meczu NBA, w którym zdobyłem zero punktów. Ale tak się stało - skomentował Embiid.

Wyniki poniedziałkowych meczów koszykarskiej ligi NBA

Atlanta Hawks - Minnesota Timberwolves 113:125

Boston Celtics - Sacramento Kings 103:102

Chicago Bulls - Portland Trail Blazers 94:117

Cleveland Cavaliers - Brooklyn Nets 106:108

Detroit Pistons - Orlando Magic 103:88

Golden State Warriors - Oklahoma City Thunder 97:100

Indiana Pacers - Memphis Grizzlies 126:114

Miami Heat - Charlotte Hornets 117:100

Milwaukee Bucks - Utah Jazz 122:118

San Antonio Spurs - Los Angeles Lakers 104:114

Toronto Raptors - Philadelphia 76ers 101:96