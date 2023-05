Cztery sezony - tyle czekała drużyna Frosinone Calcio na powrót do włoskiej elity. Ostatni raz zespół, w którym występuje Przemysław Szymiński, występował w Serie A w sezonie 2018/19. Dziś, jeszcze przed zakończeniem sezonu, cieszy się z upragnionego awansu.

Przemysław Szymiński / Raffaele Conti / ipa-agency.net / PAP/PA

Frosinone Calcio po wczorajszym wygranym pojedynku 3:1 z AC Regianną 1919, w której gra Thiago Cionek, zapewniło sobie bezpośredni awans do włoskiej Serie A.

Mimo że do końca rozgrywek drugiej ligi pozostały jeszcze trzy kolejki, to ekipa prowadzona przez Fabio Grosso jest już pewna gry na najwyższym szczeblu piłkarskim we Włoszech. Frosinone prowadzi z przewagą czterech punktów nad Genoą i 10 nad Bari. Bezpośredni awans do elity uzyskają dwa najlepsze zespoły.

"Kanarki" w przeciągu ostatnich dwudziestu lat w Serie A grali w sezonach 2015/16 oraz 2018/19, w obu przypadkach zajmując 19. miejsce w tabeli.

Awans to także szansa dla polskiego piłkarza - Przemysława Szymińskiego, który na debiut w Serie A czekał sześć lat. W trwającym sezonie Serie B 28-latek zagrał w 15 meczach.

Obrońca we Włoszech pojawił się w 2017 roku, gdy z Wisły Płock wykupił go klub Palermo FC. Polak w drużynie Frosinone Calcio występuje od sezonu 2019/20.





Kacper Malinowski