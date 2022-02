Napastnik Manchesteru United Mason Greenwood został aresztowany pod zarzutem napaści na kobietę na tle seksualnym i groźby śmierci - poinformowała we wtorek policja z Manchesteru.

Mason Greenwood (po prawej) / PETER POWELL / PAP/EPA

Policja zatrzymała podejrzanego w niedzielę po tym, jak została poinformowana o wpisach w mediach społecznościowych. Jej autorem jest kobieta zgłaszająca przypadki przemocy fizycznej. Zarzuty przeciwko Greenwoodowi - w tym wideo, zdjęcia i nagranie głosowe - zostały opublikowane na Instagramie w niedzielę, a później usunięte.



"Detektywi otrzymali dodatkowy czas na rozmowę z dwudziestoletnim mężczyzną, który został aresztowany pod zarzutem gwałtu i napaści na kobietę na tle seksualnym i groźby śmierci" - napisała policja w oświadczeniu. Zatrzymanie zostało przedłużone do środy 2 lutego.



Władze Manchesteru United zawiesiły Greenwooda, utrzymując, że nie wróci do treningu ani gry do odwołania. Klub w swoim komunikacje potępił wszelkie akty przemocy.



Greenwood w 83 występach w Premier League strzelił 22 bramki. Po raz ostatni zagrał w barwach MU 22 stycznia przeciwko West Ham United na Old Trafford.