To może być polski wieczór w Lidze Mistrzów. Bayern Monachium Roberta Lewandowskiego zmierzy się dziś z Crveną Zvezdą. Juventus Wojciecha Szczęsnego poleciał do Madrytu na mecz z Atletico. Lokomotiw Moskwa Grzegorza Krychowiaka i Macieja Rybusa zmierzy się zaś z Bayerem Leverkusen, którego piłkarzem jest Adrian Stanilewicz. W oczekiwaniu na te pojedynki pytamy więc: na co stać Polaków w piłkarskiej Champions League?

