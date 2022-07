W siódmym dniu lekkoatletycznych mistrzostw świata w Eugene Shericka Jackson z Jamajki zdobyła złoty medal w biegu na 200 m. Najlepszym zawodnikiem na tym dystansie był Amerykanin Noah Lyles. Anna Wielgosz awansowała do półfinałów biegu na 800 m.

Anna Wielgosz / Adam Warżawa / PAP

Jackson wygrała bieg na 200 m wynikiem 21,45. To rekord imprezy i drugi rezultat w historii, zaledwie 0,11 sekundy gorszy od rekordu świata. Jackson wywalczyła wcześniej srebrny medal w biegu na 100 m.



Drugie miejsce wynikiem 21,81 zajęła Jamajka Shelly-Ann Fraser-Pryce, która była najlepsza na dystansie 100 m. Brązowy medal zdobyła Brytyjka Dina Asher-Smith - 22,02. Tuż za podium uplasowała się Aminatou Seyni z Nigru - 22,12.



Noah Lyles wygrał bieg na 200 m uzyskując trzeci wynik w historii - 19,31. Szybsi w przeszłości od Amerykanina byli jedynie Jamajczycy: Usain Bolt (19,19) i Yohan Blake (19,26).



Amerykanie zajęli całe podium. Srebrny medal wywalczył Kenneth Bednarek (19,77), a brąz zdobył Erriyon Knighton (19,80). Czwarty był Joseph Fanbulleh z Liberii (19,84).



Anna Wielgosz wynikiem 2.00,79 zajęła trzecie miejsce w szóstej serii biegu na 800 m. Polka była czwarta po pierwszym okrążeniu, lecz na ostatniej prostej wyprzedziła Niemkę Majtie Kolberg. Szósty bieg eliminacyjny wygrała Jamajka Natoya Goule - 2.00,06, a drugie miejsce zajęła Kenijka Mary Moraa - 2.00,42.



Biegłam tak, jak zakładał trener. Nie wytrzymałam delikatnie z nerwów i zaczęłam finiszować szybciej niż zakładaliśmy. Zapas jednak jeszcze mam. Nie jest tak, jak to zwykle bywało, gdy nie miałam po biegu sił na nic — nawet na wywiady - mówiła z optymizmem w głosie Wielgosz.



Najszybszą zawodniczką w eliminacjach była Etiopka Diribe Welteji - 1.58,83. Wielgosz została sklasyfikowana na siódmej pozycji.



Do półfinałów awansowały 24 biegaczki: po trzy najlepsze z każdego z sześciu biegów oraz sześć z najlepszymi czasami, które nie zmieściły się w "trójkach" w swojej serii.



W czwartek wyłoniono również finalistów biegu na 800 m. Najszybszy w biegach półfinałowych był Algierczyk Slimane Moula - 1.44,89.



Najlepszy wynik w kwalifikacjach rzutu oszczepem uzyskał Anderson Peters z Granady - 89,91 m. Drugi był mistrz olimpijski Neeraj Chopra z Indii - 88,39 m. Trzecie miejsce zajął Niemiec Julian Weber - 87,28 m.



Po siedmiu dniach zawodów Polacy zajmują szóste miejsce w klasyfikacji medalowej. Biało-czerwoni mają w dorobku złoty i dwa srebrne medale. Najwięcej krążków zdobyli Amerykanie: 7 złotych, 6 srebrnych i 9 brązowych.



Mistrzostwa świata w Eugene potrwają do niedzieli.