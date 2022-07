Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) podała terminarz mistrzostw świata, które rozpoczną się 26 sierpnia. Wynika z niego, że wycofano się z pomysłu trzech krajów-organizatorów. Mecze zostaną rozegrane jedynie w Polsce - w Katowicach i Gliwicach - oraz w słoweńskiej Lublanie.

Aleksander Śliwka / FIVB.com / Materiały prasowe

Pierwotnie mistrzostwa świata, które zostaną rozegrane na przełomie sierpnia oraz września, miały odbyć się w Rosji. Po agresji tego kraju na Ukrainę FIVB zadecydowało o odebraniu imprezy temu krajowi. W kwietniu poinformowano, że turniej ponownie zorganizuje Polska (wcześniej robiła w 2014 roku), a współgospodarzem będzie Słowenia. Wtedy przewidywano, że do tych dwóch państw dołączy ewentualnie trzecie, ale wiadomo już, że wycofano się z tego pomysłu.

FIVB we wtorek podało oficjalny terminarz MŚ, które rozpoczną się 26 sierpnia. Wynika z niego, że mecze zostaną rozegrane w trzech miastach, a nie jak wcześniej spekulowano w czterech. Faza grupowa odbędzie się w Katowicach oraz Lublanie, natomiast miastem-gospodarzem spotkań 1/8 finału będą Gliwice. Ćwierćfinały znów zostaną rozegrane w Katowicach i Lublanie, natomiast półfinały i starcia o medale w Katowicach.



Zaledwie dwa miesiące pozostały do mistrzostw świata w siatkówce mężczyzn i przygotowania do tego prestiżowego wydarzenia idą pełną parą. Teraz, po ogłoszeniu harmonogramu meczów, najlepsze drużyny narodowe na świecie mają jaśniejszy obraz drogi, którą muszą przebyć, aby osiągnąć upragniony mistrzowski tytuł - powiedział prezydent FIVB Ary Graça, cytowany w oficjalnym komunikacie PZPS.



Reprezentacja Polski rozpocznie zmagania w grupie C w piątek 26 sierpnia meczem z Bułgarią. Po dwóch dniach zmierzy się z Meksykiem, a na zakończenie fazy grupowej 30 sierpnia ze Stanami Zjednoczonymi.



Terminarz reprezentacji Polski: