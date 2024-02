Mecz otwarcia mistrzostw świata w 2026 roku rozegrany zostanie 11 czerwca na położonym w stolicy Meksyku Estadio Azteca, a finał odbędzie się 19 lipca w Nowym Jorku - poinformowała Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA). Trzecim gospodarzem turnieju jest Kanada.

Met Life Stadium w New Jersey / Shutterstock

Estadio Azteca będzie pierwszą areną w historii, na której rozegrane zostaną mecze trzech edycji MŚ. Meksyk był też gospodarzem w latach 1970 i 1986.

Na tym stadionie odbył się też m.in. ćwierćfinał edycji '86 pomiędzy Argentyną i Anglią, który wygrali "Albicelestes" 2:1 po dwóch być może najsłynniejszych w historii piłki nożnej bramkach Diego Maradony - jednej zdobytej ręką i jednej po rajdzie przez połowę boiska i minięciu kilku rywali.

Kanada i Stany Zjednoczone, które podobnie jak Meksyk są zwolnione z eliminacji, rozegrają swoje pierwsze mecze najbliższego mundialu 12 czerwca, odpowiednio, w Toronto i Los Angeles.

Jak ogłosiła w Miami FIFA, finał odbędzie się na położonym w New Jersey obiekcie Met Life Stadium, na którym swoje mecze rozgrywają futboliści amerykańscy New York Giants i New York Jets.

W mundialu w 2026 roku po raz pierwszy weźmie udział 48 reprezentacji. Rozegrane zostaną w sumie 104 mecze.