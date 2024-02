"Rosjanie się dziwią, że cały świat sportu im nie ufa, ale to rosyjski rząd był autorem systemowego dopingu w Soczi w 2014 r., po czym, kiedy chcieli wrócić do systemu, mieli przekazać dane moskiewskiego laboratorium WADA (Światowej Organizacji Antydopingowej) - no i przekazali te dane, zmanipulowane, częściowo skasowane" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Witold Bańka. "Nasi analitycy doszli do tych danych i dzięki temu wyrzuciliśmy ze sportu 237 czołowych rosyjskich sportowców, a kolejnych 200 jest przedmiotem śledztwa" - zauważył były minister sportu, obecnie prezes WADA.

Witold Bańka: WADA ma w rękach „bomby atomowe” Karolina Bereza / RMF FM Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Witold Bańka: WADA ma w rękach „bomby atomowe” Witold Bańka w rozmowie z Robertem Mazurkiem podkreślał, że WADA jest organizacją o ogromnym znaczeniu geopolitycznym. Mamy w rękach narzędzia, które są takimi "bombami atomowymi". Mamy możliwość nakładania sankcji nie tylko na sportowców, ale także na całe rządy i kraje, które nie przestrzegają naszego kodeksu antydopingowego - możliwość wykluczenia z igrzysk olimpijskich - mówił nasz gość. Witold Bańka zauważył, że Rosjanie czują się ogromnie pokrzywdzeni tym, że część rosyjskich sportowców będzie mogła wystartować na igrzyskach olimpijskich w Paryżu jako tzw. neutralni. Jak dodał, ta grupa neutralnych sportowców będzie bardzo niewielka. Rosjanie nie wystartują jako Rosjanie, wystąpi pewna mała grupa sportowców, wierzę, że to będą sportowcy, którzy są absolutnie przeciwko wojnie (w Ukrainie - przyp. red.) - dodał były minister sportu. Pytany o to, ile medali z tych igrzysk mogą przywieźć Polacy, Bańka przyznał, że będzie ciężko powtórzyć rezultat z Tokio i zdobyć 14 medali. W Porannej rozmowie w RMF FM padło też pytanie o decyzję Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu sprzed tygodnia, który na cztery lata zdyskwalifikował rosyjską łyżwiarkę Kamiłę Walijewę za doping. Drużyna Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego została tym samym pozbawiona złotego medalu olimpijskiego z Pekinu. Decyzja trybunału wywołała nerwowe reakcje w Moskwie. Szef rosyjskiego wywiadu Siergiej Naryszkin oskarżył Witolda Bańkę, że - jako narzędzie w rękach Amerykanów - działa na szkodę rozwoju światowego sportu. Sprawa Kamiłi Walijewej jest bardzo ciekawa, jeśli chodzi o niezależność systemu antydopingowego w Rosji. Zanim jeszcze zapadła decyzja dyscyplinarna i ogłoszono, że zawodniczka została złapana na nielegalnej substancji, już Kreml wypowiedział się, że jest niewinna - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Witold Bańka. To pokazuje, w jaki sposób Rosjanie podchodzą do tej kwestii. To kwestia bardzo prestiżowa dla Kremla, bardzo mocno stanęli po jej stronie, mimo że oczywiste były dowody na to, że ta zawodniczka zastosowała tę substancję, to był "koktajl", jedna substancja zakazana w połączeniu z innymi tworzy specyficzny efekt w organizmie. Rosjanie są pod tym względem bardzo kreatywni - dodał Bańka. Zobacz również: Kamiła Walijewa zdyskwalifikowana za doping. Rosja straciła medal Opracowanie: Magdalena Partyła