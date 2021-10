Wciąż jeszcze można zapisać się na niezwykłą lekcję wychowania fizycznego z wielkimi mistrzyniami sportu. 6 października w Myślenicach pod Krakowem z uczennicami spotkają się Otylia Jędrzejczak, Ewa Swoboda, Anna Szafraniec-Rutkiewicz i Patrycja Czepiec-Golańska.

/ fot. Paweł Skraba /

Projekt "Mistrzynie w Szkołach" organizuje Fundacja Otylii Jędrzejczak, a w zajęciach uczestniczą uczennice z ostatnich klas szkół podstawowych oraz ze szkół średnich.

To jest grupa wiekowa, w której wśród dziewcząt jest najniższa frekwencja na lekcjach wychowania fizycznego. My przyjedziemy do Myślenic po to, by pokazać, że lekcja wychowania fizycznego jest ważna i fajna. Mam nadzieję, że dzięki temu, że razem z nimi ćwiczyć będą mistrzynie sportu, przekonają się, jak istotna w życiu jest aktywność fizyczna - mówi Otylia Jędrzejczak.

Otylia Jędrzejczak, trzykrotna - w tym złota - medalistka olimpijska w pływaniu, do Myślenic zaprosiła cztery inne wielkie mistrzynie sportu. Z uczennicami ćwiczyć będą jedna z najpopularniejszych lekkoatletek Ewa Swoboda, mistrzyni Europy w koszykówce kobiet Patrycja Czepiec-Golańska oraz mistrzyni świata w kolarstwie górskim, zresztą rodowita myśleniczanka, Anna Szafraniec-Rutkiewicz.

/ Paweł Skarba /

Oprócz wspólnego udziału z uczennicami w niezwykłej lekcji wychowania fizycznego, którą poprowadzi znana trenerka personalna Klaudia Koźbiał, mistrzynie będą odpowiadać na wszystkie pytania dziewcząt.

W tej rozmowie będziemy podkreślać, że piękno jest w każdej z nas. Naszym hasłem jest "Jestem sobą, Jestem Bella" - wyjaśnia wybitna pływaczka. Sponsorem głównym Fundacji Otylii Jędrzejczak, wspierającym program "Mistrzynie w szkołach", jest firma Bella, wiodący na rynku producent artykułów higienicznych dla kobiet.

Impreza rozpocznie się w środę, 6 października, o godz. 10.30 w hali sportowej na Zarabiu, przy ul. Zdrojowej 9. Zapisy od nauczycieli ze szkół przyjmowane są na stronie internetowej www.mistrzyniewszkolach.pl.