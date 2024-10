Po wakacyjnej przerwie wracają „Mistrzynie w Szkołach”. Cztery wybitne mistrzynie sportu, wśród nich medalistki najważniejszych imprez na świecie, przyjadą w poniedziałek do Białegostoku, by wziąć udział w niezwykłej lekcji wychowania fizycznego dla dziewcząt z białostockich szkół. To będzie trzecia tegoroczna odsłona programu realizowanego przez Fundację Otylii Jędrzejczak.

Warszawska edycja Mistrzyń w Szkołach / Przemysław Skraba / Materiały prasowe Jestem przekonana, że dzięki naszej nietypowej lekcji i spotkaniu mistrzyń sportu dziewczyny przekonają się, jak istotna w życiu jest aktywność fizyczna. Nasze zajęcia kierujemy do uczennic z dwóch ostatnich klas szkół podstawowych i szkół średnich, bo właśnie w tej grupie wiekowej notuje się u dziewcząt największą absencję na lekcjach wf. Pracujemy nad tym, by to zmienić - mówi Otylia Jędrzejczak, pomysłodawczyni akcji, która z powodów zdrowotnych tym razem nie będzie mogła wziąć udziału w programie. W tej niezwykłej lekcji - tylko dla dziewcząt - udział wezmą za to inne niezwykłe mistrzynie - znakomite polskie lekkoatletki Joanna Jóźwik i Adrianna Sułek-Schubert, żeglarka Irmina Mrózek-Gliszczyńska oraz związana z Białymstokiem polska kajakarka Sylwia Szczerbińska. Zestaw mistrzyń gwarantuje nie tylko bardzo dobrą zabawę podczas ćwiczeń, ale również ciekawą i pouczającą rozmowę po zajęciach. Asia Jóźwik i Ada Sułek-Schubert to medalistki najważniejszych lekkoatletycznych imprez na świecie, Irmina Mrózek-Gliszczyńska to mistrzyni świata w żeglarstwie, a Sylwia Szczerbińska ma na swoim koncie medale mistrzostw Europy i świata w kajakarstwie. Każda z nich ma też ciekawą historię życiową, która na pewno może być bardzo pouczająca dla młodych dziewcząt - dodaje Jędrzejczak. W zajęciach w Białymstoku udział weźmie prawie pół tysiąca dziewcząt. Początek zajęć, w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Zygmunta Glogera (ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A), zaplanowano na godz. 10:30. Mistrzynie sportu wraz z uczestniczkami przez czterdzieści pięć minut będą ćwiczyć pod okiem znanej trenerki Katrin Kargbo, a później podzielą się swoją historią i odpowiedzą na wszystkie pytania. Naszym hasłem jest "Jestem sobą, Jestem Bella". Chcemy podkreślić, że piękno jest w każdej z nas bez względu na rozmiar i miejsce zamieszkania. Pokażemy po prostu, że z ćwiczeń można czerpać radość i bawić się nimi - dodaje Otylia Jędrzejczak. Zobacz również: Monika Stankiewicz wkracza w tenisową dorosłość

