185 kilometrów trasy prowadzącej z Olsztyna do Sopotu. Dwa odcinki specjalne dla chętnych, morsowanie w Bałtyku i szczytny cel. W taki sposób RMF4RT Gladiators chce świętować Mikołajki i tym samym, zakończyć sezon biegowy w tym roku.

Zawodnik RMF4RT Gladiators na trasie biegu / Materiały prasowe

Już 6 i 7 grudnia na północy kraju odbędzie się Mikołajkowa Sztafeta by RMF4RT Gladiators. Jej start planowany jest na godzinę 15:00 w piątek, 6 grudnia. Zawodnicy wyruszą z dziedzińca zamku w Olsztynie. Łączny dystans sztafety wynosi 185 kilometrów, a jego meta zlokalizowana będzie na sopockiej plaży, do której biegacze dotrą w sobotę, 7 grudnia około 12:00. Całość trasy zostanie pokonana przez członków drużyny biegowej RMF4RT Gladiators. Organizator daje jednak możliwość dołączenia do sztafety na dwóch wybranych odcinkach specjalnych.

Na wszystkich chętnych czeka 7-kilometrowy dystans w Olsztynie - od startu sztafety na dziedzińcu zamku, do ul. Oleńki. Do sztafety można również dołączyć na jej ostatnich 10 kilometrach, prowadzonych od Opery Bałtyckiej w Gdańsku do sopockiej plaży w okolicach molo. Udział w dwóch otwartych odcinkach jest kierowany do wszystkich, którzy lubią aktywnie spędzać czas, a przy tym pomagać potrzebującym. Całość opłaty startowej (20 zł) za udział w sztafecie zostaje przekazana na Fundację Dom Rain Mana. Instytucja zbiera pieniądze na budowę specjalnego domu dla osób zmagających się z autyzmem.

Każdy może zostać św. Mikołajem

Początek grudnia to Europejski Tydzień Autyzmu. Dla nas wybór fundacji na rzecz której biegniemy był więc naturalny. Świetnie, że coraz więcej osób zapisuje się na naszą sztafetę. W ten sposób jesteśmy coraz bliżej realizacji szczytnego celu, jakim jest budowa specjalnego ośrodka dla osób z autyzmem. Chcemy się bawić w duchu sportu, a przy tym zrobić coś dobrego dla innych. Dzięki temu każdy przebiegnięty kilometr będzie miał dodatkowy, motywacyjny wymiar dla biegnących. Jako RMF4RT Gladiators podejmujemy się dużego wyzwania, jakim jest pokonanie 185 kilometrów trasy. Liczymy więc na wsparcie innych biegaczy, podczas dwóch otwartych odcinków specjalnych, które przygotowaliśmy. Jedno jest pewne - to będzie wyjątkowe przeżycie - komentuje Rafał Płuciennik, szef zespołu RMF4RT Gladiators.

Zawodnicy RMF4RT Gladiators / Materiały prasowe

Na odcinki specjalne sztafety w Olsztynie i Sopocie można zapisać się poprzez stronę internetową .

Równie emocjonujący jak cała trasa, ma być finisz wydarzenia, który zakończy się morsowaniem wśród bałtyckich fal. Udział w tej części imprezy jest otwarty, a organizatorzy zapraszają na zimowe wejście do morza wszystkich chętnych, w tym zapalonych morsów z Trójmiasta. Start morsowania odbędzie się po godzinie 12:00 w sobotę.

Więcej informacji o Mikołajkowej Sztafecie by RMF4RT Gladiators na stronie wydarzenia na Facebooku .

Mikołajkowa sztafeta RMF4RT Gladiators / Materiały prasowe