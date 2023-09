Amerykanin Mike Tyson planuje zbudować globalną sieć sklepów sprzedających marihuanę. Były mistrz świata w boksie w wadze ciężkiej ogłosił swoją decyzję w Amsterdamie, gdzie kilka miesięcy temu otworzył swój pierwszy coffeeshop.

Mike Tyson chce stworzyć sieć coffeeshopów / Shutterstock

Kawiarnia Tysona znajduje się w samym sercu miasta na Spuistraat i nazywa się Coffeeshop Tyson 2.0.

Otwarcie naszej pierwszej kawiarni w Amsterdamie to spełnienie marzeń - deklarował w marcu bokser. W środę Amerykanin odwiedził swój coffeeshop i spotkał się z fanami oraz dziennikarzami.

Tyson powiedział, że powinien zacząć sprzedawać miękkie narkotyki znacznie wcześniej i jednocześnie chwalił liberalną politykę Holandii pod tym względem.

Tu nie ma ograniczeń, zrobimy w tym kraju znacznie więcej - powiedział 57-letni Amerykanin i jednocześnie zadeklarował, że jego celem jest otwarcie coffeeshopów na całym świecie.

W należącej do boksera kawiarni można m.in. kupić słodycze z konopiami indyjskimi w kształcie ucha. To niewątpliwie nawiązanie do niezbyt chlubnego momentu w karierze Tysona, kiedy podczas pojedynku w 1997 r. odgryzł kawałek ucha Evanderowi Holyfieldowi.