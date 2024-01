W poniedziałek, na 200 dni przed rozpoczęciem letnich igrzysk w Paryżu, Polski Komitet Olimpijski poinformował o nagrodach, jakie otrzymają Biało-czerwoni za medale w stolicy Francji. Mistrzowie otrzymają mieszkania, ale również pieniądze, diamenty i dzieła sztuki.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Złoty medalista igrzysk w Paryżu otrzyma 250 tys. złotych, dwupokojowe mieszkanie, diament, obraz oraz voucher na wakacje.

Te same nagrody rzeczowe, ale bez mieszkania, przewidziano dla srebrnych i brązowych medalistów, a także mniejsze premie, odpowiednio, 200 i 150 tys. złotych.

Gdzie będą mieszkania dla olimpijczyków?

Na mieszkanie, ale jednopokojowe, liczyć mogą też przedstawiciele sportów liczących od dwóch do siedmiu osób. Pozostałe nagrody finansowe i rzeczowe są takie same, jak w sportach indywidualnych.

Zależało mi, aby nasi zawodnicy, zawodniczki i trenerzy byli traktowani w sposób wyjątkowy i specjalny. Zdobyć złoty medal na igrzyskach olimpijskich to jest coś niesamowitego - powiedział prezes PKOl Radosław Piesiewicz.

Na razie jeszcze nie wiadomo, gdzie znajdą się mieszkania dla mistrzów olimpijskich.

Myślę, że za dwa miesiące będziemy mogli pokazać miejsce, w którym będzie realizowane to przedsięwzięcie. To nie będzie typowa inwestycja, ona będzie bardzo powiązana ze sportem, z wieloma rzeczami, o których nie chcę teraz mówić. Myślę, że to jest projekt wyjątkowy nie tylko na skalę Polski, ale również światową - dodał prezes firmy Profbud, która funduje mieszkania.

Nagrody dla trenerów i multimedalistów

W przypadku zdobycia dwóch medali nagrody rzeczowe nie ulegają jednak podwojeniu, ale premia finansowa tak.

Dla przedstawicieli sportów zespołowych przewidziano dwa miliony złotych do podziału za złoty medal, półtora za srebrny i milion za brązowy. Każdy z członków drużyny może też liczyć na diament, obraz i voucher na wakacje.

Te same nagrody rzeczowe dostaną też trenerzy medalistów we wszystkich sportach, plus premie finansowe - 100 tys. za złoty medal, 75 za srebrny i 50 za brązowy

200 dni do igrzysk

W 2021 roku w Tokio polscy sportowcy zdobyli 14 medali, w tym cztery złote.

Ceremonię otwarcia XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu zaplanowano na 26 lipca. Rywalizacja sportowców w niektórych dyscyplinach rozpocznie się dwa dni wcześniej. 11 sierpnia wyłonieni zostaną ostatni medaliści i zgaśnie znicz.