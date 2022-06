Trener polskich piłkarzy Czesław Michniewicz przyznał przed sobotnim meczem z Holandią w Lidze Narodów, że nie ma żadnej paniki z jego strony, mimo niedawnej porażki 1:6 z Belgią. "Nasz cel się nie zmienia, chcemy utrzymać się w najwyższej dywizji" - dodał.

Czesław Michniewicz / STEPHANIE LECOCQ / PAP/EPA

Biało-czerwoni pokonali 1 czerwca we Wrocławiu Walię 2:1, ale w minioną środę przegrali w Brukseli z Belgią 1:6. W drugiej połowie stracili aż pięć bramek.

My, przystępując do Ligi Narodów, chcieliśmy utrzymać się w najwyższej dywizji. Wciąż jesteśmy w grze. Wszystko jest na dobrej drodze. Mamy trzy punkty i zajmujemy trzecie miejsce w grupie. Nie ma żadnej paniki z mojej strony. Belgia nas pokonała, bo była lepsza. To się zdarza. To nie jest tragedia - powiedział Michniewicz podczas piątkowej konferencji prasowej.

Jak podkreślił, wciąż chce dawać szansę m.in. mniej doświadczonym piłkarzom.

Nie zmieniamy naszej strategii. Cały czas chcemy próbować różnych piłkarzy. Musimy mieć szeroką grupę zawodników, bo nie wiemy, co będzie przed mundialem. Przecież mogą zdarzyć się kontuzje, problemy z grą w klubie. Jeśli teraz nie damy szansy np. Nicoli Zalewskiemu czy Kubie Kamińskiemu, to kiedy oni mają nabierać doświadczenia w kadrze przed mundialem - dodał.

Początek sobotniego meczu w Rotterdamie o godz. 20:45.